PS5 Pro nie jest wcale drogie - uważa ceniony twórca | Newsy - PlanetaGracza

Cena PS5 Pro jest Waszym zdaniem za wysoka? No cóż – w zasadzie to jest. Inaczej jednak uważa jeden z kluczowych twórców gier z jeżem Soniciem.

W internecie fala hejtu i goryczy na PlayStation za wycenę nowej wersji swojego bestsellerowego urządzenia już nieco zmalała, ale nadal ktoś wydaje się “podjudzać” graczy. Teraz zrobił to jeden z twórców gier z Soniciem.

PS5 Pro nie jest takie drogie…

“Za jakość się płaci” – tak podsumować można tak naprawdę słowa producenta Sonic Team Takashiego Iizuka, który w rozmowie z IGN stwierdził, że cena nie jest aż tak wysoka. Jego zdaniem nowości i ulepszenia dla wersji Pro mogą pozwolić Sonicowi… zdecydowanie szybciej biegać. Zdaje sobie przy tym sprawę, że koszt 700 dolarów jest wysoki, ale nie aż tak, aby lamentować.

Czuję, że przy jakości, którą zapewniają, nie jest to takie drogie. – twierdzi Takashi Iizuka

Nawiązuje on przy tym do najbardziej wymagających, “zatwardziałych” graczy, którzy faktycznie cenią sobie high-endowy sprzęt. Praktycznie zawsze najlepsze podzespoły czy maszyny są po prostu drogie, więc tak najwyraźniej musiało też być z PS5 Pro. Co ciekawe, Iizuka czuje, że tym razem dodanie do nazwy “Pro” jest w pełni usprawiedliwione. Jego zdaniem różnice między nową a podstawową wersją konsoli, są zdecydowanie widoczne.

Warto także pamiętać, że obecnie twórcy gier z niebieskim jeżem skupiają się na pełnej gamie współczesnych platform. Wiele gier trafia w końcu również na konsole współcześnie tak słabe, jak choćby Nintendo Switch. Na razie więc ciężko stwierdzić, czy faktycznie oni sami wykorzystają moc drzemiącą w PlayStation 5 Pro.

