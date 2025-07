Wielkie promocje na gry, a nawet konsole PS5. Szkoda tylko, że nie dla każdego

Sony przecenia całe konsole PS5 i swoje największe hity. Letnia wyprzedaż w Direct PlayStation to okazja, jakiej dawno nie było! Szkoda, że… Polacy znów mogą co najwyżej popatrzeć.

Jeśli czekałeś na odpowiedni moment, żeby kupić PS5, to właśnie nadszedł. Pod jednym tylko warunkiem, że nie mieszkasz w Polsce, gdzie sklep nie jest dostępny i nie da się do naszego kraju nic zamawiać. Reszta może jednak korzystać z oficjalnych przecen i promocji na sprzęt, peryferia i pudełkowe gry wprost od Sony.

Letnie przeceny PS5, ale nie dla Polaka to

W sklepie PlayStation Direct PS5 Slim z napędem zostało przecenione o 50 euro i kosztuje teraz 499,99 euro. Wersja Digital to już spora obniżka, bo aż o 100 euro, dzięki temu da się ją kupić za 399,99 euro. Jest też choćby pakiet z dwoma kontrolerami! Taki zestaw (z napędem) to 559,99 euro, a Digital z drugim DualSense kosztuje 459,99 euro.

Oprócz konsol, Sony dorzuca też mocne promocje na fizyczne wersje swoich największych hitów. Horizon Forbidden West i Gran Turismo 7 da się zgarnąć po 39,99 euro, Spider-Man 2 kosztuje 49,99 euro, a jest też coś dla kolekcjonerów. Edycja kolekcjonerska hitu Insomniac to wydatek 169,99 euro.

To jednak nie koniec. Returnal i The Last of Us Part 2 Remastered także doczekały się obniżek, zresztą podobnie jak Stellar Blade, które spadło z kolei do poziomu 59,99 euro. Wszystkie przeceny obowiązują tylko do 29 lipca lub do momentu wyczerpania zapasów.

A co jeśli mieszkacie w Polsce? No cóż, aż tak źle nie jest. Co prawda przecen na same konsole i peryferia z oficjalnego sklepu nie dostaniecie, ale zawsze możecie skusić się na o wiele tańsze gry. Trwa w końcu wielka wyprzedaż w PS Store, dzięki której mnóstwo hitów da się kupić w historycznie najniższych cenach. Więcej przeczytacie w tym miejscu.

