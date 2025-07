Fenomenalna edycja PS5 w stylu Ghost of Yotei. Dodatki, konsole i kontrolery zachwycają

Sony szykuje wyjątkowe zestawy Ghost of Yōtei. Nowy pad, osłony na konsolę i limitowane edycje PS5 trafią do sprzedaży 2 października.

Premiera Ghost of Yōtei zbliża się wielkimi krokami, a Sony już zapowiada wyjątkowe edycje sprzętów. PS5 doczeka się dwóch limitowanych wersji inspirowanych japońskim rzemiosłem i trzeba przyznać, że zapowiada się na jedne z najładniejszych konsol w historii marki.

PS5 z duszą samuraja

Złota edycja PS5 Ghost of Yōtei Gold Limited Edition dostępna będzie na całym świecie. Projekt nawiązuje do japońskiej sztuki kintsugi, czyli tradycyjnej metody naprawy ceramiki przy użyciu lakieru i złota. Efekt? Piękna konsola ze wzorami przypominającymi pęknięcia nałożone złotym wykończeniem.

Drugi wariant to edycja czarna, czerpiąca z estetyki sumi-e, czyli czarno-białego japońskiego malarstwa tuszem. Ta wersja ma być dostępna tylko w PlayStation Direct (tam, gdzie serwis działa, czyli nie u nas) oraz u wybranych sprzedawców.

Obie wersje zestawów obejmą też specjalne kontrolery DualSense. Te również będzie można kupić osobno. Sony zadbało też o graczy, którzy już mają PS5. Specjalne osłony na konsole (również dla PS5 Pro) będzie można zamówić osobno, choć w limitowanej ilości.

Zarówno pady, jak i obudowy zawierają nawiązania do postaci Atsu, głównej bohaterki Ghost of Yōtei. Twórcy zaznaczają, że w designie wykorzystano rysowane przez nią ikony z mapy, złoty efekt z jej maski oraz charakterystyczne pociągnięcia pędzla. Całość dopełnia majestatyczna sylwetka góry Yōtei.

Ghost of Yōtei zadebiutuje 2 października wyłącznie na PS5. Przypomnijmy, że dostępna będzie też edycja kolekcjonerska zawierająca cyfrową wersję gry, bonusy z Digital Deluxe Edition oraz pełnowymiarową replikę maski Atsu, zaprojektowaną w skali do maski Jina z Ghost of Tsushima. No i warto też nadrobić ostatni pokaz rozgrywki w potencjalnego hitu.

Źródło: VGC