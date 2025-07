Ghost of Yotei na State of Play. Nowy gameplay ze szczegółami

Zgodnie z zapowiedziami, Sony wspólnie z Sucker Punch Productions zaprezentowało obszerny gameplay z Ghost of Yotei na pokazie State of Play.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, odbył się nowy pokaz State of Play, podczas którego Sony wspólnie ze studiem Sucker Punch Productions zaprezentowało obszerny materiał z rozgrywki z nadchodzącej gry Ghost of Yotei. To kontynuacja bestsellerowego Ghost of Tsushima z 2020 roku.

State of Play: Ghost of Yotei na długim materiale z rozgrywki

Sucker Punch Productions powraca do nas z zupełnie nową opowieścią, tyle że po raz kolejny dotyczącą honoru oraz zemsty. W ramach pokazu State of Play otrzymaliśmy pierwszy pełnoprawny gameplay z tego samurajskiego akcyjniaka, który trafi wyłącznie na PlayStation 5 już w październiku. Nowa gra to bezpośredni następca Ghost of Tsushima, osadzony tym razem na północy Japonii – w Ezo, czyli dzisiejszym Hokkaido.

Tym razem wcielimy się w bohaterkę zamiast bohatera. Atsu ściga sześciu zbrodniarzy odpowiedzialnych za śmierć jej rodziny. W trakcie gry przybiera przydomek Onryō, nawiązując do japońskiego ducha zemsty. Historia inspirowana folklorem i legendami ma tutaj jeszcze mocniej akcentować motywy nadnaturalne. Atsu w swojej misji nie będzie jednak sama – gracze otrzymają do pomocy wilczego towarzysza.

Świat gry ma zachęcać do eksploracji i podejmowania własnych decyzji. Twórcy podkreślają, że Yotei nie będzie gracza nigdzie poganiać – można skupić się na walce, historii, jak również na swobodnym zwiedzaniu. W walce studio chce natomiast oddać klimat klasycznego kina samurajskiego. Oprócz powracającego trybu Kurosawa, pojawią się też inne filmowe warianty. Tryb Miike będzie dla fanów brutalnych starć, zaś tryb Watanabe zaoferuje podkład lo-fi oraz nieco spokojniejszą atmosferę.

Ghost of Yotei zadebiutuje 2 października 2025 roku na konsolach PlayStation 5.

Źródło: PlayStation