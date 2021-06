PS5 otrzymało jedną z najwygodniejszych zmian w interfejsie od czasu premiery

Okazuje się, że w ostatnim czasie uległa lekkiej zmianie biblioteka dostępna na konsoli PS5. Od teraz jej przeglądanie powinno być jeszcze wygodniejsze, dzięki czemu gracze szybciej dostaną się do upragnionych aplikacji.

O tej nowości wprowadzonej przez PlayStation dowiedzieliśmy się za pośrednictwem zagranicznego serwisu Push Square. Okazuje się, że od teraz w pierwszej kolejności w naszej bibliotece gier PS5 będą wyświetlać się wszystkie zainstalowane produkcje. Dopiero po przejściu do sekcji „Twoja kolekcja” zobaczymy dosłownie każdy tytuł przypisany do naszego konta PSN.

Nie będę ukrywał, że jest to naprawdę wygodne rozwiązanie. Co prawda oszczędza to nam zaledwie jednego kliku, jednakże to zawsze coś! W dobie ostatnich poprawek tworzonych przez PlayStation gracze nie zawsze mogli mieć powody do zadowolenia. Przypomnijmy, że niedawno usunięto zakładkę MyPlayStation z konta PSN, która pozwalała odnaleźć wszystkie najważniejsze informacje z konta w jednym miejscu. Na szczęście teraz ciężko jest nie zgodzić się z faktem, że omawiana w artykule aktualizacja interfejsu jest na piątkę z plusem, dlatego gratulujemy pomysłodawcy tej inicjatywy.

A Wy zauważyliście już nowy podział sekcji biblioteki gier? Jak się Wam to podoba?