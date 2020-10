Sony przygotowuje gry z PS4 na nową generację? Niektóre tytuły ekskluzywne zaczęły otrzymywać tajemnicze aktualizacje bez opisów.

O kompatybilności wstecznej na PlayStation 5 wiemy już bardzo dużo, jednak wciąż brakuje jednej ważnej informacji. Sony wciąż nie pokazało jak działają na nowej konsoli gry z poprzedniej generacji i czy posiadają znaczne usprawnienia. Niedługo nasze wątpliwości powinny zostać rozwiane.

Niektóre tytuły ekskluzywne z PlayStation 4 otrzymały nieopisane w żaden sposób aktualizacje. Co więcej, dotyczy to nawet produkcji wydanych kilka lat temu.

Tajemniczych łatek doczekał się chociażby najnowszy God of War, remaster trzeciej części cyklu i Marvel’s Spider-Man. Zmiany w którejkolwiek z gier nie zostały w żaden sposób ujawnione, co może budzić spore zdziwienie.

Wszystko wskazuje jednak na to, że aktualizacje najprawdopodobniej przygotowują wspomniane tytuły na wsteczną kompatybilność. Co więcej, gry mogą doczekać się drobnych usprawnień graficznych, jednak najpewniej zostaną one wprowadzone dopiero po premierze konsoli.

Przedwczoraj możliwościami swojej wstecznej kompatybilności pochwalił się Microsoft, który w odróżnieniu od Sony pracował nad nią już od dłuższego czasu. Dobrze, że Japończycy zabrali się za to jeszcze przed premierą konsoli, ale tajemnicą wciąż pozostaje to, jakich zmian doczekają się starsze produkcje.

PlayStation 5 pojawi się na polskim rynku już 19 listopada.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.