PS5 kompatybilność wsteczna gier i akcesoriów. Co działa, a co nie?

Posiadacze PS5 nie będą mogli pograć w niektóre gry z PS4. Które dokładnie? Jest już lista. Plus, pojawia się coraz więcej pytań o wsteczną kompatybilność i Sony na niektóre z nich zdążyło już odpowiedzieć.

Hideaki Nishino, jeden z wiceprezesów Sony, potwierdził na oficjalnym blogu firmy, że PlayStation 5 będzie mieć funkcję o nazwie Game Boost, dzięki której gry z PS4 zyskają wyższą i bardziej stabilną liczbę klatek na sekundę. Ma to jednak dotyczyć raczej niektórych, a nie wszystkich gier – Nishino wspomniał o „niektórych tytułach z odblokowaną liczbą klatek na sekundę”. Tego typu produkcjom PS5 zapewni wyższą wydajność oraz znacznie krótsze czasy ładowania.

Możliwości, o których mówi Nishino, mają zostać wprowadzone bez konieczności angażowania developerów. Ot, Game Boost wszystkim się zajmie.

Dzięki funkcji Game Boost mamy zyskać ok. 60 kl./s na PS5 w grze Ghost of Tsushima

Wiceprezes z Sony zapowiedział też, że niektóre hity na pewno uzyskają lepsze osiągi na PS5. Wymienił już The Last of Us Part 2 oraz Ghost of Tsushima. W przypadku tej drugiej gry udało się nawet uzyskać potwierdzenie od developera, który przyznał na Twitterze, że Game Boost zapewni w Ghost of Tsushima szybsze ładowanie i ok. 60 kl./s.

Co z grami cyfrowymi PS4 zakupionymi na PS Store?

Sony potwierdziło, że gracze będą mogli nie tylko pobierać gry PS4 na PS5 ze sklepu PS Store, ale też przesyłać je do konsoli PS5 za pośrednictwem Wi-Fi czy zewnętrznych dysków. Co więcej, będzie można nawet podłączyć dysk zewnętrzny z grami PS4 i grać w nie bezpośrednio z dysku na PS5.

Również nie ma być problemów z save’ami. Jeśli mamy jakieś postępy z gier zapisane w chmurze na PS4, bez problemu pobierzemy je na PS5. Wystarczy skorzystać z tego samego konta PSN.

Marvel’s Spider-Man Remastere to jedna z gier, gdzie nie będziemy mogli skorzystać z save’a PS4 na PS5

Tu jednak uwaga. Nishino tłumaczy, że w przypadku save’ów dużo będzie zależeć od developerów gier. W przypadku niektórych tytułów może się okazać, że nie będziemy w stanie przenieść swojego save’a z PS4 na PS5. Wówczas dana gra może działać, ale będziemy musieli przechodzić ją od początku. I tak, Insomniac Games wyjawiło już, że będzie oferować obsługę save’ów z PS4 do PS5 w grze Spider-Man: Miles Morales, ale nie można na to liczyć już w grze Marvel’s Spider-Man Remastered. Sucker Punch też potwierdziło, że gracze z PS4 będą mogli kontynuować swoją rozgrywkę z Ghost of Tsushima na PS5.

A co z grami na płytach? Jeśli kupimy PS5 w wersji z nośnikiem optycznym, będziemy mogli grać w gry z PS4, które mamy na płytach. Jeśli jednak zdecydujemy się na model PS5 Digital Edition, wtedy nie ma na co liczyć. Sony nie wiąże płyt z kontami PSN, więc nie będziemy mogli pobrać naszych gier np. w wersji cyfrowej.

Co z DualShockiem 4 i akcesorami?

Sony potwierdziło, że gracze nie muszą jeszcze całkowicie pozbywać się kontrolerów z PS4 – DualShock 4. Nie będą one jednak w pełni przydatne, lecz… częściowo. Co mamy na myśli?

DualShocki 4 nie będą działać z grami PS5. Będzie można ich natomiast używać do grania w gry z PS4 na PS5. Tutaj warto zauważyć, że kontroler DualSense z PS5 również poradzi sobie z obsługą gier PS4, choć niektóre z jego funkcji nie będą wtedy dostępne – dużo zależy tu również od konkretnych gier.

Kontrolery z PS4 będą działać na PS5, ale w ograniczonym zakresie

Jeśli chodzi o akcesoria do konsoli, takie jak kierownice czy inne dodatki, to jeśli były one oficjalnie licencjonowane na PS4, będą działać zarówno na PS4, jak i na PS5. Będą też działać z grami, które powstały już na PS5.

Również PlayStation VR będzie kompatybilne z PS5, podobnie jak akcesoria do VR, takie jak kontrolery Move. Co jednak ciekawe, jest tu pewne ograniczenie: nowa kamera z PS5 (kamera HD) nie jest kompatybilna z tytułami na PS4. Jeśli będziemy chcieli pograć w tytuły z PSVR, które już kupiliśmy, trzeba będzie podłączyć kamerę PlayStation Camera z PS4. Będzie to wymagało specjalnego adaptera, który Sony ma zamiar dostarczyć użytkownikom PS VR bez dodatkowych kosztów.

Wraz z PS5 Sony ma zamiar przywrócić tryb Remote Play. Posiadacze PS5 będą mogli korzystać z tej funkcji do strumieniowego przesyłania gier z PS4. Jednocześnie trzeba podkreślić, że to rozwiązanie nie będzie w stanie wykorzystać funkcji Game Boost na PS5, ponieważ gra będzie de facto uruchamiana z PS4.

PlayStation VR będzie kompatybilne z PS5

Wsteczna kompatybilność: 99% gier ma działać

Według Sony na rynku jest obecnie ponad 4000 gier na PS4, z czego zdecydowana większość ma działać na PS5 bez zarzutu. Niektóre gry, co zostało już potwierdzone, nie będą jednak działać na najnowszej konsoli. Na szczęście to krótka lista, a w dodatku nie zawiera superpopularnych hitów:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

Możemy założyć, że nie jest to pełna lista gier, które nie będą działać na PS5. Sony wyjawiło, że jeśli potwierdzi kolejne gry, które nie będą poprawnie funkcjonować na najnowszej konsoli, będzie je oznaczać hasłem „Dostępne na: tylko PS4”.

Jednocześnie Sony podkreśla, że większość gier z PS4 na pewno będzie działać na PS5, ale gracze powinni spodziewać się potencjalnych błędów i problemów. Firma stwierdza w komunikacie: „Niektóre gry z PS4 mogą wykazywać nieoczekiwane zachowanie i błędy, gdy będą uruchamiane na PS5”. Jakie to błędy i nieoczekiwane zachowanie? Trudno powiedzieć.

Aby nie irytować graczy, Sony sugeruje nawet, aby przed zakupem dodatkowych treści cyfrowych do swoich ulubionych gier z PS4, najpierw upewnić się, że działają one poprawnie na PS5. Chodzi tu oczywiście o sytuację, kiedy wydawcy gier udostępnią np. nowe dodatki DLC do gier z PS4 już po premierze PS5. Wówczas osoba, która kupiła PS5, ale ciągle chce grać w grę z PS4, będzie mogła rozważyć dokupienie dodatku. I tu właśnie ostrzeżenie Sony: zanim kupisz, zyskaj pewność, że dana gra faktycznie działa bez problemu na PS5.

Zobacz, co ma w środku PS5

Z drugiej strony, ciągle brakuje informacji na temat ewentualnego wsparcia dla gier z PS3, PS2 lub PS1. Sony nie mówiło nigdy o takich możliwościach, ale też nie zaprzeczało. W sierpniu br. Ubisoft informował, że PS5 będzie obsługiwać tylko gry z PS4. Obecnie podstrona, na której znajdowała się ta informacja, została usunięta. Wszystko jednak wskazuje na to, że wsteczna kompatybilność będzie zawężona tylko do PS4.

Wsteczna kompatybilność nie jest mocną stroną PS5

Warto dodać, że Sony nie pokazało jak dotąd żadnych gier z PS4 działających na PS5, więc nie wiemy, jakiej wydajności możemy się spodziewać. Microsoft przyjął tu zdecydowanie inną politykę i uczynił wsteczną kompatybilność ważną, mocną stroną konsoli Xbox Series S i X.

Grzegorz Kubera