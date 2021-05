PS5 przyciągnęło 2 razy więcej graczy w okresie po premierze niż PS4

Gracze spędzili o ponad 80% więcej czasu przy PS5 od premiery niż w podobnym okresie przy PS4. Oprócz tego sprzedaż gier również się znacznie zwiększyła.

Od premiery PS5 minęło już pół roku. Okres niedługo po premierze sprzętu pozwala oszacować wiele cennych statystyk, którymi PlayStation postanowiło się podzielić. Zagraniczny serwis Wired opublikował ciekawy artykuł między innymi o pierwszych 6 miesiącach sprzedaży konsoli. Jak wynika z niego, posiadacze PS5 w tym czasie spędzili o 81% więcej czasu przy nowym sprzęcie, niż w podobnym czasie nabywcy PS4.

Z tego samego raportu wynika, że w tym samym czasie gracze kupili o aż 11% więcej gier niż na sprzęt ubiegłej generacji. Warto w tym momencie zatrzymać się na chwilę i zastanowić się, jakie są tego wszystkiego powody. Łatwo będzie dojść do wniosku, że głównie przyczyniła się do tego pandemia koronawirusa.

Wielu może jednak się zastanawiać, dlaczego sprzedaż konsoli nie przełożyła się na równie gwałtowny skok ilości sprzedanych gier. Przede wszystkim może być to sprawka wstecznej kompatybilności, które oferuje PS5. Zauważmy, że masa graczy przerzuciła się z „czwórki” na „piątkę”.

Dodajmy do tego fakt, że w ostatnim czasie wielokrotnie fani PlayStation mogli zdobyć za darmo mnóstwo produkcji. Oprócz tego znacznie rozwinął się zakres usługi PS Plus, przez co nie było aż takiej potrzeby kupowania następnych gier.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.