PS Plus Collection – najlepsze gry, od których warto zacząć

PS5 pozwoli graczom na skorzystanie z usługi PlayStation Plus Collection. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najciekawszych pozycji z jej biblioteki gier.

O ile premierowy asortyment gier na PlayStation 5 nie jest zły, to nie zadowala on w pełni wszystkich graczy. Do tego znajdą się osoby, które spędziły ósmą generację konsol wraz ze sprzętem Microsoftu.

Sony przygotowało dla takich graczy pakiet startowych tytułów w postaci PS Plus Collection, które zawiera masę wyśmienitych gier z PlayStation 4. Dostęp do biblioteki mają osoby, które subskrybują PlayStation Plus. Obecnie abonament kupimy najtaniej w CD Keys (na region PL):

Oto kilka produkcji, po które warto sięgnąć w pierwszej kolejności.

God of War

Powrót Kratosa był prawdziwym zaskoczeniem dla fanów cyklu. Deweloperzy z Santa Monica całkowicie zmienili założenia rozgrywki i postawili na bardziej poważną historię.

Całość wyszła bardzo dobrze, wątek trudnego ojcostwa potrafi poruszyć, a sama rozgrywka została zrealizowana fenomenalnie. Dodatkowo God of War błyszczy pod względem oprawy audiowizualnej i wygląda świetnie nawet na standardowym PS4.

Według mnie jest to najlepszy tytuł ekskluzywny na PlayStation 4 i pozycja obowiązkowa dla miłośników elektronicznej rozgrywki. Gra działa w 60 klatkach na sekundę na PS5, co powinno usprawnić doświadczenie.

Już w 2021 roku ma pojawić się kontynuacja nordyckich perypetii Kratosa, która zapewne zostanie zrealizowana z jeszcze większym rozmachem. Jest na co czekać i nawet jeśli graliście w God of War na PS4, to warto odświeżyć sobie tę podróż po nordyckiej krainie.

The Last of Us Remastered

Rok 2013 był wyjątkowy dla gier wideo. Poza GTA V na rynku pojawiło się The Last of Us, które okazało się być prawdziwym przełomem.

Świetna, emocjonująca historia, piękna grafika i satysfakcjonująca rozgrywka okazały się przepisem na sukces, a gra zebrała całą masę nagród.

Wersja Remastered nieco unowocześnia stronę wizualną gry i poprawiła płynność rozgrywki. Choć oprawa nieco się już zestarzała, to The Last of Us pozostaje jedną z najważniejszych gier ostatniej dekady. Jeśli jeszcze nie graliście, to naprawdę warto. Nie zapomnicie tej przygody przez długie lata.

The Last Guardian

Gra legenda, o której prawie wszyscy zapomnieli. The Last Guardian ostatecznie pojawił się na rynku po wielu latach oczekiwań, ale był źródłem kilku rozczarowań.

Choć wielu graczy nie było zachwyconych sympatyczną podróżą chłopca i jego „zwierzaka”, to jest to dość unikatowy tytuł, któremu warto dać szansę. Historia potrafi wzruszyć, rozgrywka może się podobać, a i zaprezentowane wizualia nie są złe. Jeśli poszukujecie ciekawych, nieco nietypowych gier, to jest to pozycja zdecydowanie warta polecenia.

Przy okazji The Last Guardian to dość ciekawe studium historii gier wideo i tego, jak łatwo rozdmuchać oczekiwania fanów przy pomocy okropnie długiego procesu produkcji gry.

Detroit: Become Human

Gry Quantic Dream można kochać, można też nienawidzić, ale trzeba przyznać, że mają swój urok. Piękna grafika idzie tutaj w parze z interesującą fabułą, co w efekcie tworzy bardzo przyjemne doświadczenie.

Detroit: Become Human prezentuje bardzo ciekawą wizję przyszłości, w której androidy zaczynają być bardziej świadome niż chcieliby tego ludzie. Najmocniejszą stroną gry jest zdecydowanie historia i mnogość zakończeń, które potrafią zaskakiwać.

To idealna gra na wieczorny relaks przed telewizorem i jeśli odpowiada Wam taki format rozgrywki, to zdecydowanie warto wybrać się do futurystycznego Detroit.

Uncharted 4: Kres Złodzieja

Czwarta odsłona przygód Nathana Drake’a została przyjęta przez graczy bardzo ciepło i nie ma w tym nic dziwnego. Kres Złodzieja zachwyca przepięknymi krajobrazami i wciąga jak bagno dzięki świetnej rozgrywce.

Ponownie Naughty Dog zaproponowało graczom całkiem ciekawą historię, masę zabawnych dialogów i kilka ciekawych pomysłów na zabawę.

Na kolejne Uncharted zapewne jeszcze trochę poczekamy i jeśli nie mieliście styczności z serią, to jest to cykl zdecydowanie wart polecenia. Nathan Drake jest jedną z najbardziej charakterystycznych postaci w repertuarze Sony i zdecydowanie zasłużył na swoją popularność.

Bloodborne

W repertuarze PS Plus Collection znajdzie się też coś dla graczy preferujących bardziej wymagającą rozgrywkę. From Software stworzyło małe arcydzieło, które niczym nie odstaje od serii Dark Souls, a wręcz momentami ją przebija.

Szczególnie dobrze wypada tu projekt świata i przeciwników. Obrzydliwe i przerażające kreatury przemierzające Yharnam do dziś imponują nie tylko pod względem kreacji, ale i wyzwania, które potrafią postawić przed grającym.

To zdecydowanie nie jest gra dla każdego, ale jeśli już przyzwyczaicie się do niestandardowego systemu walki i wysokiego poziomu trudności, to spędzicie z Bloodborne wiele (pełnych zarówno frustracji jak i triumfów) godzin.

Until Dawn

Jeśli nie odpowiada wam klimat Detroit: Become Human, ale macie ochotę na coś w stylu interaktywnego filmu, to Until Dawn powinno spełnić Wasze oczekiwania.

Raczej nie ma tu mowy o wielowątkowej, skomplikowanej fabule, ale gra nadrabia świetnym klimatem i niezłym budowaniem napięcia. To całkiem kompetentny horror, który przypadnie do gustu fanom klasyki kina grozy.

Opuszczony domek w górskim kurorcie skrywa wiele tajemnic i to w gestii gracza leży odkrycie prawdy i utrzymanie bohaterów opowieści przy życiu. Przy okazji Until Dawn do dziś wygląda bardzo ładnie, a nieskomplikowana rozgrywka mimo wszystko potrafi zaangażować.

Persona 5

Gry jRPG stanowią w naszym kraju dość zaniedbaną niszę. Jest to zrozumiałe, wszak przesycony kiczem klimat gier z tego gatunku może odrzucać, ale bynajmniej nie ujmuje to ich jakości.

Szczególnie popularnym japońskim erpegiem jest Persona 5, która bywa często pomijana w zestawieniach najlepszych produkcji na PlayStation 4. Niesłusznie, bo to naprawdę wyśmienita gra, której warto dać szansę.

Oczywiście nie jest to produkcja dla każdego, ale jeśli już będzie dostępna za darmo w ramach PS Plus Collection, to warto dać jej szansę. Być może Persona 5 pomoże wam zatopić się w gatunek jRPG i wybaczyć mu jego liczne udziwnienia.

Monster Hunter World

World to chyba pierwsza odsłona cyklu Monster Hunter, która tak ciepło przyjęła się w Europie. Zarówno gracze jak i recenzenci byli (i poniekąd dalej są) zachwyceni produkcją Capcom i nie ma w tym absolutnie nic dziwnego.

Gra bierze wszystko co najlepsze w serii Monster Hunter, doczepia do tego ładną grafikę i wzbogaca to o kilka świetnych pomysłów na rozgrywkę. Całość jest bardzo angażująca, sprawia masę frajdy i naprawdę wciąga.

Warto jednak wspomnieć, że nie jest to krótka produkcja. Ukończenie głównej fabuły zajmuje około 50 godzin, a to dopiero początek zabawy. Jak podają gracze, ukończenie wszystkich aktywności w podstawowej wersji gry pochłonie ponad 300 godzin, a do tego dochodzi jeszcze dodatek Iceborne.

Niemniej jest to tytuł wart polecenia miłośnikom gier akcji z elementami RPG. Jeśli wybaczycie grze kilka typowych dla japońskich produkcji dziwactw i toporny interfejs, to powinniście bawić się wyśmienicie.

Days Gone

Choć Days Gone zapowiadało się naprawdę dobrze, to premiera nie przebiegła dokładnie po myśli twórców. Gra zawierała masę błędów i prezentowała drobny przerost formy nad treścią, jednak znalazła bardzo liczne grono fanów.

Teraz, po wielu sporych aktualizacjach, jest to naprawdę ciekawa produkcja, która prezentuje ciekawe podejście do gatunku. Eliminowanie hord zarażonych sprawia masę frajdy, przemierzanie postapokaliptycznego świata na motocyklu ma swój niepowtarzalny urok, a fabuła – choć prosta – może wciągnąć.

Najprościej byłoby określić Days Gone mianem niedocenionej perełki, która ma kilka skaz na powierzchni, ale w gruncie rzeczy potrafi naprawdę dobrze bawić. Jeśli lubicie tego typu klimat i otwartą strukturę rozgrywki, to nie będziecie rozczarowani.

PS Plus Collection nie kończy się na kilku grach

Powyższe produkcje to tylko część pełnej oferty. Gier dostępnych w ramach usługi jest jeszcze więcej i każdy znajdzie coś dla siebie. Pełną listę tytułów dostępnych w PS Plus Collection możecie zobaczyć w tym miejscu.

Dostęp do biblioteki gier otrzymuje każdy subskrybent PlayStation Plus i nie wymaga to uiszczenia żadnej dodatkowej opłaty. Jeśli posiadacie aktywną subskrypcję, to gry powinny pojawić się w waszej bibliotece na PlayStation 5 od razu po premierze konsoli.

Sony zapowiedziało, że zamierza stale wzbogacać ofertę PS Plus Collection o dodatkowe tytuły. Warto nadmienić jednak, że usługa ta nie jest konkurencją dla Xbox Game Pass i stanowi jedynie dodatek do standardowego PlayStation Plus.

