PlayStation zabezpiecza dostawy przed świętami. Chciałbym, żeby takie plany były też w Polsce

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Jak jest z dostępnością PS5 pewnie każdy wie, ale dopowiem, że jest po prostu różnie. Zbliżają się święta, a to czas, kiedy zapotrzebowanie na konsole jest największe. Na szczęście PlayStation wyciągnęło ciężkie działa i transportuje „piątki” samolotami.

A przynajmniej tak wygląda sprawa dostarczenia sprzętów na Wyspy Brytyjskie, o czym donosi The Sun. Według tamtejszych dziennikarzy Sony miało w ostatnim czasie skorzystać z trzech odrzutowców Boeing 747, które dostarczyły z Seulu do Londynu każda po 50 palet piątego PlayStation.

W dalszej części tekstu dowiadujemy się, że do załadunku łącznie było potrzeba aż 36 ciężarówek, aby mogły pomieścić wszystkie PS5. Niestety, nie podano dokładnie, ile to dokładnie sztuk konsol, jednakże śmiało można liczyć, że są to grube tysiące.

Warto zauważyć, że transport czegokolwiek samolotami do najtańszych form nie należy. Jeśli jednak liczy się szybkie przemieszczenie towaru z fabryk do sklepów, jest to jak najbardziej opłacalna procedura, a w tym przypadku przecież mówi się o sezonie świątecznym. Jeszcze niedawno było głośno o kopaczach kryptowalut, którzy transportowali właśnie wynajętymi samolotami karty graficzne. Heh, a końca tego szaleństwa z GPU końca nie widać, choć i tak jest już nieco lepiej.