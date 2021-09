PS5 stare czy nowe? Ostateczny werdykt ekspertów w sprawie grzania się konsoli

Specjaliści z kanału Digital Foundry przeprowadzili profesjonalny test nowego modelu PS5. Ich celem było ostateczne wykazanie, czy rozwiązania zastosowane w CFI-1100 rzeczywiście mają negatywny wpływ na temperatury i wydajność urządzenia.

Temat już niejednokrotnie pojawił się w artykułach na łamach PlanetaGracza.pl. Wielu graczy obawia się, że przez odchudzenie radiatora o blisko 300 gramów może spowodować, że konsola gorzej będzie gorzej działać. Rzućcie okiem na poniższe nagranie, które dowodzi ostatecznie, czy jest się czegokolwiek obawiać.

Werdykt jest jednogłośny – nowy model PS5 nie jest gorszy od premierowego. Wydajność oraz temperatury są zbliżone do siebie i CFI-1100 nie odstaje pod żadnym kątem od swojego nieco starszego brata.

W związku z tym rzeczywiście obecnie najlepiej próbować się zaopatrzyć w nowszy model ze względu na jego mniejszą wagę i wygodniejszą do zamocowania śrubę do podstawki. Mimo to, są to naprawdę minimalne zmiany i osoby, które zakupiły lub zakupią CFI-1000 nie powinny odczuwać jakichkolwiek różnic przy samym graniu.

