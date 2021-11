Z PS5 zlikwidowano problemy związane z baterią, choć dalej uważajcie na te z PS Plus

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Jeden z najpoważniejszych problemów konsoli PS5 został po cichu załatany w jednej z ostatnich aktualizacji. Wygląda na to, że next-genowe PlayStation już nie psioczy na baterię wewnątrz, jeśli ta się rozładuje. Niestety, nie dotyczy to mankamentu z grami z PS Plus.

O wspomnianych niedogodnościach głośno było już w kwietniu tego roku, a sprawę nagłośnił grupa Does it play?. Wygląda na to, że sprawa wygląda już nieco lepiej, o czym poinformono za pośrednictwem Twittera:

Fizyczne gry na PS5, które wcześniej miały problemy z instalacją, teraz instalują się i działają poprawnie Fizyczne gry na PS4 instalują się i działają poprawnie Gry na PS5 i PS4 w wersji cyfrowej działają teraz przy rozładowanej baterii Gry z PS Plus nie działają przy rozładowanej baterii – informuje profil Does it play? na Twitterze

Być może część z Was nie wie, ale w Waszych komputerach, laptopach i właśnie m.in. w PS5 znajduje się mała, okrągła bateryjka, która podtrzymuje wiele ustawień systemowych. Trik ten jest znany już od bardzo długiego czasu i był wykorzystywany na szerszą skalę już za pierwszych konsol z serii Game Boy, choć tam takie zasilanie montowało się w samych kartridżach.

Nie zdziwię się, jeśli niebawem i problem dotyczący produkcji z PS Plus zostanie rozwikłany, a przynajmniej cicho liczę właśnie na taki scenariusz. Skoro udało się tego dokonać przy 3 innych sytuacjach, oby programiści i inżynierowie z PlayStation podołali jeszcze przy tej czwartej.

Spotkaliście się kiedyś z którymś z tych przypadków w Waszym PS5?