PS5 z kolejną promocją na subskrypcję. Za darmo przez 6 miesięcy

Apple Music za darmo przez 6 miesięcy, ale jest jeden warunek – musicie posiadać konsolę PS5 i to z niej korzystać z aplikacji.

Nawet sześć miesięcy Apple Music kompletnie za darmo, o ile tylko posiadacie konsolę PlayStation 5. Trwa współpraca Apple z Sony. Ci pierwsi starają się przekonać do swoich usług abonamentowych kolejnych użytkowników, a ci drudzy im to umożliwiają. Sprawa fajna, bo jednak mowa o rzeczach za darmo.

Sony chwali się, że w trakcie wersji próbnej gracze mogą tworzyć własne listy odtwarzania. Muzyki możecie słuchać przed rozgrywką, a nawet w jej trakcie. Wersja premium Apple Music oferuje dostęp do platformy bez żadnych reklam i limitów. W bibliotece znajdziecie – według Apple – ponad 100 milionów utworów.

Jak zyskać dostęp do Apple Music za darmo na PS5?

Znajdź aplikację Apple Music na pasku wyszukiwania konsoli PS5 albo we „Wszystkich aplikacjach” na ekranie głównym mediów. Pobierz i otwórz aplikację Apple Music i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Zaloguj się swoim Apple ID albo stwórz Apple ID, jeśli jeszcze go nie posiadasz. Ciesz się nawet 6 miesiącami Apple Music bez dodatkowych kosztów.

Sony wyjaśnia, że do akcji kwalifikują się wszystkie egzemplarze konsoli PlayStation 5. Z oferty trzeba skorzystać do 15 listopada 2024 roku, więc trochę czasu macie. Co ciekawe, nie da się zrealizować tej oferty na innych urządzeniach, także Sony. Nie posłuchacie więc muzyki na telefonie.