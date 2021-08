Gracz otworzył PS4 Pro po 4 latach. Jeśli coś akurat jecie, nie patrzcie na te zdjęcia

Pewien gracz „pochwalił się” stanem swojego PS4 Pro. Konsola nie była otwierana przez cztery lata i, delikatnie mówiąc, nie należy do najczystszych.

Poprzednie generacje konsol miały ogromny problem z łapaniem kurzu. Szczególnie warto wyróżnić tu PlayStation 4, które potrafiło wydawać z siebie dźwięk startującego samolotu już po niedługim czasie użytkowania. Nowa generacja trochę lepiej sobie z tym radzi, ale wielu graczy wciąż korzysta z PS4 i Xbox One.

Użytkownik forum Reddit podpisujący się pseudonimem Loljeff345 postanowił otworzyć swoje PlayStation 4 Pro po 4 latach rozgrywki i chyba była to dobra decyzja. Konsola wygląda tak, jakby miała niedługo zyskać własną świadomość i wyhodować nogi z drobinek kurzu.

Na szczęście gracz obiecał, że zabierze się za jej czyszczenie. Strach pomyśleć, jak mocno nagrzewał się sprzęt w takim stanie. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że konsolę powinno się regularnie czyścić z kurzu.

Stopień zakurzenia wnętrza naszego sprzętu do grania zależy też od wielu czynników. Poza porządkiem w samym miejscu przechowywania konsoli, warto tu wymienić chociażby to, czy mieszkamy w centrum miasta i mamy często otwarte okna. Jeśli dawno nie czyściliście swojego PlayStation lub Xbox, warto to rozważyć. No chyba, że chcecie, aby konsola była w takim stanie, jak na powyższych zdjęciach.