Na PS3 ukazał się prototyp Gears of War 3

Koniec wieńczy dzieło! Nareszcie udało zakończyć się pracę nad prototypem Gears of War 3, powstałym z myślą o PS3.

Za projekt odpowiada użytkownik o pseudonimie PixelButts, który wszedł w posiadanie działającej wersji Gears of War 3 dedykowanej platformie Sony. Jaki był cel tworzenia tej edycji gry przez Epic Games? Firma najprawdopodobniej planowała wypuszczenie produkcji na PlayStation 3, korzystając z wygaśnięcia umowy na wyłączność z gigantem z Redmond. Microsoft wykupił bowiem prawa do IP w 2014 roku. Wcześniej należały one do Epic Games. Możemy jednak natrafić również na opinię, iż projekt miał jedynie służyć realizowaniu wewnętrznych testów Unreal Engine 3. Na łamach naszego portalu, wspominaliśmy już o planowanej konwersji (więcej tutaj). Teraz możemy Wam zaprezentować materiał z wersji, którą wybrańcy będą mogli ukończyć.

Dlaczego mowa o wybrańcach? Mianowicie aby uruchomić Gearsów 3 na PS3, musicie dysponować zestawem deweloperskim sprzętu (tzw. Development Kit). Mowa o jednostce, która wyposażona jest z większą ilość pamięci RAM. Niestety nie zda się na nic również emulator RPCS3, który nie pozwoli na rozpoczęcie zabawy. Być może z czasem ulegnie to zmianie. Jeżeli jesteście zainteresowani zassaniem rzeczonej edycji, zrobicie to klikając w tym miejscu.

Czy PixelButts zaskoczy nas jeszcze jakimiś inicjatywami? Nic na to nie wskazuje. Użytkownik poinformował, iż nie planuję już wypuszczać prototypów gier. Nie będzie również stanowił pomocy technicznej dla osób, mających problemy z uruchomieniem tytułu. Gears of War 3 to jego prezent pożegnalny dla graczy, a on sam planuje zakończyć etap swojego życia związany z pracą nad wczesnymi projektami gier.

Czy warto było czekać na Gears of War 3 na PS3?

Jak prezentuje się w akcji historia przedstawiająca losy Marcusa Fenixa i jego przyjaciół na PS3? Edycja jest grywalna, niemniej komfort płynący z zabawy to kwestia mocno dyskusyjna. Zdarzają się spowolnienia animacji a na ekranie wielokrotnie uświadczycie glitchy. Miejcie również na względzie, iż interfejs jest dostosowany do pada wykorzystywanego wraz z konsolą Xbox 360.

Gears of War 3 mający premierę w 2011 roku, został ciepło przyjęty przez recenzentów. Taktyczną grę third-person shooter doceniono za: rewelacyjnie zrealizowany scenariusz, świetnie przemyślane projekty lokacji, ciekawie zaprojektowane pukawki czy przemyślny tryb Bestii i Hordy. Narzekano natomiast na niedopracowaną sztuczną inteligencję, czy delikatnie męczącą odtwórczość.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.