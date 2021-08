PS Store może się mocno zmienić. Patentowe kombinacje Sony

Nowy patent Sony może znacząco wpłynąć na wygląd i funkcjonowanie PS Store. Dzięki niemu poprawi się listowanie gier w sklepie PS Store, które ma lepiej wyszczególniać najważniejsze informacje o tytule i dodanej nowej zawartości.

W tym roku Sony przesłało nowy patent do Urzędu Patentowego w Stanach Zjednoczonych. Kilka dni temu został on upubliczniony, dzięki czemu wiemy, nad czym pracuje japońska firma. Chodzi o listowanie gier w sklepie PS Store, które ma lepiej wyszczególniać najważniejsze informacje o tytule i dodanej nowej zawartości. Sklep cyfrowy stanie się bardziej przejrzysty, jednocześnie przedstawiając najistotniejsze cechy produktu.

Zmiany mają usprawnić karty niektórych gier w PS Store. Chodzi o te tytuły, które otrzymują częste aktualizacje lub nową zawartość. Przede wszystkim informacje o tytule będą wyświetlane na podstawie cyklu życia gry, czyli w jakim stadium rozwoju znajduje się produkcja. To ile zawiera dodatkowej zawartości, kiedy była ostatnia aktualizacja (co zawierała) i jakich zakupów można dokonać wewnątrz gry. Dodatkowo prezentowane informacje w PS Store mogą być tworzone przez system, w oparciu o aktywność użytkownika np. w jakie inne podobne tytuły lubimy grać. Głównym założeniem, jest wyszczególnienie wszystkich nowości, które pojawiały się w grze w ramach rozszerzenia czy aktualizacji.

Gry usługi przyszłością? Patentowe zmiany w PS Store

Oczywiście taki system znajdzie swoje zastosowanie głównie w grach multiplayer oraz grach-usługach jak np. The Division 2, Apex Legends czy Destiny 2. Chodzi o tytuły, w których na bieżąco pojawia się nowa zawartość, a twórcy wspierają grę nowymi aktualizacjami. Żywotność (a zarazem sprzedaż) takich produkcji bazuje na częstotliwości i jakości pojawiającej się nowej zawartości. Jeśli ów patent zostanie wprowadzony do PS Store, to przeglądając sklep, dostaniemy więcej i lepiej sprecyzowanych informacji o zawartości gry, ostatnich aktualizacjach, czy wsparciu przez twórców.

Nie zapominajmy jednak, że patent nie jest równoważny z wprowadzeniem takiej technologii do codziennego użytku (albo nawet blisko terminowymi planami). Firmy często zastrzegają swoje pomysły, aby chronić je przed konkurencją. Nie oznacza jednak, że taki projekt nie może zostać zrealizowany. Jak zawsze w takich sytuacjach należy napisać: czas pokaże. To nie jedyny patent od Sony, który został niedawno upubliczniony. Ostatnio pisaliśmy o innym patencie od japońskiego giganta, w którym główną rolę odgrywała sztuczna inteligencja.