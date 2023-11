Weekend tanich gier na PlayStation. Popularne tytuły po około 10 zł

W PS Store wystartowała oferta weekendowa, na której przeceniono 132 gry i dodatki na PS5 i PS4. Rabaty sięgają do 90%, zatem to duża oszczędność, i obejmują takie produkcje jak Plants vs Zombies Garden Warfare, Battlefield Hardline, Mirror’s Edge Catalyst, Mafia III, Burnout Paradise Remastered i wiele więcej.

Sony organizuje kolejną specjalną promocję na weekend. Jak zawsze, mamy tutaj lepsze i gorsze okazje, choć na szczęście tych lepszych nie brakuje. Zanim przejdziemy do listy ciekawych ofert, co powiecie na This War of Mine: The Little Ones za 8,90 zł? Tanioszka! A to oczywiście niejedyny tytuł, który wart jest uwagi.

Polecane tanie gry z weekendowej promocji w PlayStation Store

Wspomniałem już w tytule newsa, że na promocji kupimy popularne gry w cenie około 10 zł. Zatem pora na konkrety. Poniżej lista z najciekawszymi tańszymi grami oraz garścią droższych, lecz również w dobrej cenie. Pamiętajcie, że za wszystkie gry zapłacicie jeszcze mniej, jeśli doładujecie konto kartami PSN z promocji. Wówczas nawet te kosztujące około 12 zł kupicie po dyszce, więc nieco taniej. Z weekendowej promocji skorzystacie w PS Store pod tym adresem.

Agony (PS4/PS5) – 8,90 zł

This War of Mine: The Little Ones (PS4/PS5) – 8,90 zł

Mirror’s Edge™ Catalyst (PS4/PS5) – 8,90 zł

Fobia – St. Dinfna Hotel (PS5) – 12,90 zł

Remothered: Broken Porcelain (PS4/PS5) – 12,40 zł

King’s Bounty II Lord’s Edition (PS4/PS5) – 28,35 zł

Extinction (PS4/PS5) – 12,40 zł

Rustler (PS4/PS5) – 12,90 zł

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4/PS5) – 22,50 zł

Mass Effect™: Andromeda – Edycja Rekruta Deluxe – (PS4/PS5) – 22,35 zł

MudRunner – American Wilds Expansion – (PS4/PS5) – 16,80 zł

Pure Farming 2018 (PS4/PS5) – 12,90 zł

Thief: Master Thief Edition (PS4/PS5) – 17,10 zł

Plants vs. Zombies™ Garden Warfare (PS4/PS5) – 17,80 zł

Dragon Age™: Inkwizycja – Edycja Specjalna (PS4/PS5) – 32,25 zł

Grand Theft Auto Online (PlayStation®5) – 44,50 zł

Mafia III: Edycja Ostateczna (PS4/PS5) – 42,57 zł

Burnout™ Paradise Remastered (PS4/PS5) – 19,75 zł

Need for Speed™ Rivals: Edycja Kompletna (PS4/PS5) – 42,25 zł

Jeśli chcecie skorzystać z okazji, oferta jest ważna do 14 listopada, godziny 00:59 czasu polskiego.