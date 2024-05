Tak tanio? Da się! Dobre gry do 10 zł na PS5 i PS4. 15 tytułów, pierwszy za 1,80 zł

W PlayStation Store wystartowała kolejna wyprzedaż gier na PS5 i PS4. Z tysięcy promocji polecam Wam 15 gier, które są tanie i dobre. Najniższa cena w tym zestawieniu to 1,80 zł, a najwyższa nie dochodzi nawet do 10 zł.

Jeśli szukacie tanich gier w promocji na PS5 lub PlayStation 4, mam coś dla Was. Za takie produkcje jak choćby Outlast, Hard West: Ultimate Edition czy Killing Floor 2 nie zapłacicie nawet dyszki. A to jedynie trzy przykłady z 15 tytułów, zatem zapraszam do przejrzenia całości.

Promocje w PS Store potrwają do 30 maja, a więc mamy tydzień, by zastanowić się, co wybrać. Choć szczerze mówiąc, nie ma się nad czym za bardzo zastanawiać, tylko uzupełniać swoją bibliotekę “tanioszkami”. Pamiętajcie też, że każda podana cena może być dodatkowo obniżona. Za wszystko zapłacimy jeszcze mniej, jeśli skorzystamy z promocji na tanie doładowania PSN. Jak zawsze, polecam karty ze sprawdzonego źródła, jakim jest sklep Instant Gaming. Co najważniejsze, można tam płacić poprzez BLIK, więc szybko i bezpiecznie.

Zawsze staram się rozpocząć zestawienie najtańszym tytułem, ale takim, który nie wywoła śmiechu i zażenowania. Nie dziwcie się, że to “indyk” – za “jedynkę z przodu” wiele chyba nie oczekujecie? Ale cóż, uważam że jest to zakup wart rozważenia, a gierka jest na tyle mało znana, że pewnie jej nie posiadacie. Mowa o…

Helichapter X (łatwa i szybka platyna za 1,80 zł z PS Plus!)

Bawimy się tutaj w dostarczanie paczek z punktu A do B w określonym czasie. Misje wykonujemy uzbrojonym po zęby helikopterem, co jest w sumie dziwne, ponieważ nie możemy używać broni. Ale samo latanie po mieście, omijanie przeszkód i walka z czasem wygląda naprawdę fajnie, zatem polecam grę z czystym sumieniem. Ponadto oceny w PS Store na poziomie 4.11/5 pokazują, że nie jest to crap. No i mamy ten tytuł za 2,70 zł lub 1,80 zł, jeśli posiadamy PS Plus.

Kup Helichapter X za 2,70 zł (lub za 1,80 zł, jeśli masz PS Plus) / (cena przed obniżką – 4,50 zł)

Killing Floor 2

Po tanim retro wstępie, lecimy z grubymi rybami, a taką z pewnością jest Killing Floor 2. Cena w obecnej promocji jest tak niska, że chyba nikogo nie muszę namawiać, by wrzucić to w koszyk. Dla przypomnienia – KF2 to strzelanka oparta na kooperacyjnym trybie multiplayer, w której walczymy z potężnymi mutantami.

Kup Killing Floor 2 za 6,45 zł (cena przed obniżką – 129 zł)

Homefront: The Revolution

Kolejnym dużym tytułem jest Homefront: The Revolution, które opowiada o konflikcie pomiędzy Koreą Północną i USA. Tę pierwszoosobową strzelankę możemy ukończyć samemu lub w trybie kooperacji. Przenosimy się na ulice zniszczonej i okupowanej Filadelfii jako partyzant starający się stawić opór koreańskiej armii.

Kup Homefront: The Revolution za 8,90 zł (cena przed obniżką – 89 zł)

Outlast

Bardzo ciekawym i tanim tytułem jest również Outlast, czyli kultowa już przygodowa gra akcji w konwencji survival horroru. Choć zadebiutowała na konsoli PS4 ponad 10 lat temu, wciąż ma się dobrze i nadal jest okropnie przerażająca. Fabuła opowiada o losach byłego zakładu dla obłąkanych, który został przekształcony w ośrodek badawczy. Gra dla osób z mocnymi nerwami, zatem kupujcie z rozwagą.

Kup Outlast za 8,50 zł (cena przed obniżką – 85 zł)

Feudal Alloy

Teraz coś mniejszego na przekładkę. Feudal Alloy to RPG akcji inspirowane metroidvanią, w którym grasz średniowiecznym robotem sterowanym przez złotą rybkę. Dziwnie brzmi, ale wypada bardzo pozytywnie! Nasz bohater rusza na wojenną ścieżkę po tym, jak rozbójnicy spalili jego osadą. Trafiamy do wielkiej puszczy pełnej przeciwników, gigantycznych bossów, uzbrojenia do zebrania i umiejętności do wyuczenia.

Kup Feudal Alloy za 6,90 zł (cena przed obniżką – 69 zł)

