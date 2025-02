Kooperacyjny horror podbija Steam. Dobra cena i jeszcze lepsze recenzje

Wczoraj na Steamie zadebiutował ciekawy tytuł, który bardzo szybko przyciągnął do siebie tysiące graczy. Zgarnął równocześnie sporo recenzji, a te zwiastują, że mamy tutaj do czynienia z naprawdę dobrym indykiem. Wiele osób porównuje go chociażby do słynnego Lethal Company czy Phasmophobii.

R.E.P.O. to nowy hit na Steam. Świetny horror w dobrej cenie

R.E.P.O. to kooparcyjny horror, w którym światem rządzą prawa fizyki. Tyle że niezbyt normalnej. Produkcja została stworzona przez niezależne studio semiwork i, podobnie jak wspomniane popularne tytuły, oferuje zbliżeniowy czat głosowy. Zagrać można w grupie liczącej maksymalnie sześć osób – razem ze znajomymi wyruszamy na przerażającą ekspedycję w celu znalezienia cennych przedmiotów. Te musimy następnie zabrać ze sobą z powrotem, aby finalnie „zaspokoić pragnienia swojego stwórcy”. Motyw zastosowany w R.E.P.O. jest więc bardzo podobny do tego z Lethal Company. Różnicą (w dodatku ogromną) jest tutaj wspomniana fizyka, która wpływa zarówno na potwory, na przedmioty, jak i na samych graczy.

Co więcej, R.E.P.O. może aktualnie pochwalić się znakomitymi recenzjami na Steamie. Jest ich już ponad 1100, zaś 98% z nich to opinie pozytywne. Fani chwalą przede wszystkim design przeciwników, oparte na fizyce mechaniki, a także wciągającą rozgrywkę. Dzięki niej jest to naprawdę niezłe i zabawne doświadczenie w trybie współpracy bez poczucia, że jest to zwyczajnie kolejny klon innych horrorów. Jeśli zaś chodzi o statystyki, w najlepszym momencie, który miał miejsce około 10 godzin temu, w grze bawiło się jednocześnie ponad 12 tysięcy graczy. Jak na nowego indyka, jest to imponujący wynik.

I na koniec najważniejsze – R.E.P.O. jest aktualnie dostępne w niższej cenie, a rabat sięga 20%!

