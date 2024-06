10 gier w PS Store do 10 zł, wkrótce koniec! Za 1,80 zł ucieczka przed zombie

Postanowiłem sprawdzić, jakie taniutkie gry na PS5 i PS4 możemy wyrwać w PS Store w ramach promocji, która niedługo dobiega końca. Wystarczy kilka złotych i mamy sporo świetnego grania.

Nic nie cieszy bardziej niż złapana w okazji dobra gra, dlatego sprawdziłem, co możemy kupić w PS Store w cenie do 10 zł. Poniżej zobaczycie zestawienie TOP 10 moim zdaniem najlepszych gier w promocji we wspomnianym pułapie cenowym. Przy niektórych tytułach, do obniżenia ceny, konieczny będzie aktywny abonament PS Plus. Niskie ceny obowiązują do końca 20 czerwca.

Promocje w PS Store. Najlepsze gry do 10 zł

Każdy tytuł nie dość, że tani, to jest dobrze oceniany, zatem nie nadziejecie się na retro crapa, który okaże się stratą czasu. Oczywiście nie liczcie też na produkcje AAA lub AA w tak niskiej cenie. Jednak to naprawdę solidne tytuły i warte polecenia za taką kasę.

Przypominam również, że zawsze możecie oszczędzić na wszystkim co dostępne w PlayStation Store, uzupełniając fundusze w portfelu za pomocą tanich doładowań PSN. W sklepie Instant Gaming kupimy karty w promocji:

Najtańszym tytułem w dzisiejszym zestawieniu jest gra, w której szaleńczo uciekamy przed zombiakami i innymi potworami. Powinna dostarczyć Wam wielu emocji, tym bardziej, że jest bardzo dobrze oceniana zarówno w PS Store, jak i na Steam. W tym pierwszym sklepie średnia ocen wynosi 4,1/5, a na platformie Valve aż 82% użytkowników poleca w niego zagrać.

Corridor Z (średnia ocen – 4,1/5)

Corridor Z to walka o przetrwanie w szkole opanowanej przez zombie, ale zamiast skradania i eksploracji terenu, skupiono się tutaj na samej ucieczce. Wyszedł z tego bardzo dobry runner, w którym lecimy przez korytarz przewracając wszystko, by utrudnić drogę potworom. Lecz bezbronni nie jesteśmy, ponieważ możemy w biegu strzelać, korzystając z arsenału, który można ulepszyć. Do naszej dyspozycji są pistolety, karabiny maszynowe, strzelby i nie tylko. Ponadto na kolejnych etapach porozmieszczane są zagubione nagrania dziennika audio. Jeśli je zbierzemy, to dowiemy się, skąd wzięła się infekcja w miasteczku.

Kup Corridor Z za 1,80 zł (cena z abonamentem PS Plus)

Moto Racer 4 (średnia ocen – 4,09/5)

Fani wyścigów mogą zaopatrzyć się w zręcznościowe wyścigi Moto Racer 4. Ścigamy się tutaj w trybach Asphalt i Dirt, możemy pograć samemu lub pobawić się w multiplayer do 10 graczy. Kto lubi pograć na podzielonym ekranie, również ma taką możliwość. Na dwóch kółkach zwiedzimy USA, przejedziemy przez pustynię oraz odwiedzimy urocze zakątki Azji.

TOKI (średnia ocen – 4,21/5)

Pamiętam grę TOKI jeszcze z komputerów Amiga. Była to jedna z najpiękniejszych i też najtrudniejszych platformówek, która jednak wciągała do reszty. Kilka lat temu powstał remake dawnego hitu, który jeszcze raz pozwala nam wcielić się w wojownika, który został przemieniony w małpę. Nasza ukochana została porwana przez złego czarownika, a naszym zadaniem jest uwolnienie dziewczyny i odzyskanie ludzkiej formy.

Murdered: Soul Suspect (średnia ocen – 4,2/5)

Do 10 zł możemy zaopatrzyć się również w ciekawy thriller, który jest przygodową grą akcji z widokiem z perspektywy trzeciej osoby. Wcielamy się w detektywa z komendy policji w Salem, który ginie z rąk zamaskowanego mordercy. Zza grobu musimy rozwiązać sprawę własnego zabójstwa. W tym celu musimy połączyć swoje zdolności detektywistyczne z potężnymi, nadprzyrodzonymi mocami.

Tanie doładowania PSN (płatność BLIK)

State of Mind (średnia ocen – 4,22/5)

Polecamy też sięgnąć po dobrze oceniane State of Mind, czyli dystopijną grę przygodową w klimatach science fiction. Przenosimy się do Berlina w roku 2048. Świat stoi na krawędzi, brakuje surowców i pojawiają się choroby wywołane przez zanieczyszczone powietrze i wodę. Następuje gwałtowny wzrost przestępczości, a rządy oraz korporacje składają obietnice ratunku poprzez postęp technologiczny. Pojawiają się drony i humanoidy. Już czujecie, jak to się może skończyć?

Na drugiej podstronie kolejna porcja tanich gier na PS5 i PS4 w cenie do 10 zł.