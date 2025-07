3 hity z Polski w mega promocji na PS5 i PS4. Taniej o 380 zł!

To doskonały moment, by nadrobić jedną z najbardziej widowiskowych polskich serii gier akcji! W PS Store trwa promocja na Shadow Warrior 1, 2 i 3. To dynamiczne FPS-y od warszawskiego studia Flying Wild Hog. Każda z gier doczekała się solidnej przeceny, a ceny zaczynają się już od zaledwie 12,90 zł.

Seria Shadow Warrior tanio w PS Store

Pierwsza część, Shadow Warrior, to odświeżona wersja kultowej gry z lat 90., pełna krwawej akcji, japońskiej mitologii i niepoprawnego humoru. Cena spadła z 129 zł do 19,35 zł, a dla posiadaczy PS Plus jeszcze bardziej, do 12,90 zł. Oznacza to powrót do najniższej ceny w historii PS Store. Gra cieszy się uznaniem graczy i ma średnią ocenę 4.43/5.

Kontynuacja, Shadow Warrior 2, wprowadza tryb współpracy, losowo generowane poziomy i jeszcze większy nacisk na chaos w stylu „bullet hell”. Cena spadła z 134 zł do 20,10 zł, co jest jedną z najniższych ofert, choć rekordowa cena 13,40 zł była dostępna tylko przez krótki czas. Gracze ocenili ją na 4.43/5, doceniając szybką akcję i humorystyczny klimat.

Z kolei najnowsza odsłona, Shadow Warrior 3: Definitive Edition, stawia na intensywną, kinową akcję w stylu DOOM-a i parkourową mobilność. Obecna cena to 44,75 zł (obniżka ze 179 zł), czyli solidna obniżka, choć nie niższa niż wcześniej dostępna. Tytuł uzyskał średnią ocenę 4.28/5, co czyni go udanym zwieńczeniem trylogii.

Trzy gry, trzy różne podejścia do rozwałki, demonicznych przeciwników i ciętego humoru głównego bohatera – Lo Wanga. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji zagrać, teraz jest idealny moment, by nadrobić serię w naprawdę dobrej cenie. Łącznie oszczędzamy na wszystkich grach aż 380 zł. Promocja trwa do 17 lipca 2025, czyli jeszcze przez tydzień.

Źródło: PS Store