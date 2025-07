Fani LEGO – 13,40 zł to historycznie najniższa cena na tę grę w PS Store!

To kolejna świetna okazja z trwającej wyprzedaży w PS Store, zatem korzystajcie. Polecaliśmy już Wam najniższą historycznie cenę na mroczny “hit AAAA” oraz na MK11 Ultimate. Jednak również LEGO Bricktales doczekało się najniższej ceny w historii PlayStation Store.

LEGO Bricktales w promocji na PlayStation. Taniej nie było!

Do 17 lipca grę kupicie za jedyne 26,80 zł, a jeśli posiadacie abonament PS Plus, to cena spada do zaledwie 13,40 zł. To tyle, co zestaw minifigurek, a zabawy znacznie więcej.

LEGO Bricktales to nietypowa przygodowa gra logiczna, w której nie budujesz z gotowych elementów, lecz sam tworzysz własne konstrukcje z klocków LEGO, by rozwiązywać zagadki, pomagać postaciom i eksplorować pięć unikalnych światów. Każdy poziom to nowe wyzwanie, a twoja wyobraźnia jest jedynym ograniczeniem. Gra łączy kreatywność z łamigłówkami w stylu “sandbox”, oferując unikalne doświadczenie zarówno dla młodszych graczy, jak i dorosłych fanów LEGO.

Źródło: PS Store