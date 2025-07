Totalny chaos w historycznie niskiej cenie w PS Store

Jeśli lubicie czarny humor, absurd i totalnie pokręcone klimaty, to ta promocja jest strzałem w dziesiątkę. Do 17 lipca w PS Store znajdziecie dwie gry z kultowej serii POSTAL w najniższych cenach w historii PS Store.

W PS Store trwa wielka wyprzedaż gier, a my wyszukaliśmy z setek okazji kilka takich, które są wyjątkowe. Dlaczego? Ponieważ ceny spadły do poziomu najniższego w swojej historii, zatem “taniej nigdy nie było”. Poniżej znajdziecie linki do wcześniej polecanych okazji oraz dwie kolejne, na kapitalne gry z serii POSTAL.

Gry POSTAL w rewelacyjnej promocji w PS Store

Zacznijmy od tego, że takiej okazji nie było nigdy wcześniej, a obie gry to szaleństwo warte każdej złotówki.

Postal: Brain Damaged to psychodeliczny retro shooter, w którym trafiamy… do pokręconego umysłu Postal Duda. Gra czerpie garściami z klimatów klasycznych FPS-ów z lat 90., jak DOOM, Quake czy Duke Nukem, ale filtruje to wszystko przez pryzmat totalnej anarchii. Otrzymujemy tu dziką jazdę bez trzymanki, pełną absurdalnych przeciwników, szalonych lokacji i chorego humoru, który balansuje na granicy dobrego smaku – czyli klasyczny Postal, tylko bardziej odjechany.

POSTAL 4: No Regerts to z kolei pełnoprawna kontynuacja kultowej “dwójki”, która powraca do otwartego świata i dnia z życia najbardziej niepoprawnego antybohatera w historii gier. Znów wcielamy się w Postal Duda i robimy… co tylko chcemy. Gra oferuje totalną swobodę, masę dziwacznych misji, jeszcze więcej niecenzuralnego humoru i opcji siania chaosu. To gra, której nie da się traktować poważnie i właśnie dlatego dostarcza tyle radości. A teraz można ją dorwać w cenie niższej niż zestaw fast food!

Jak widzicie, każdą z gier dostaniemy za niecałe 50 zł, a jeśli chcecie oszczędzić więcej, skorzystajcie z tanich doładowań PSN:

Źródło: PS Store