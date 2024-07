Będziecie zaskoczeni. 22 gry do 11 zł z Letniej Wyprzedaży w PS Store, w tym kapitalny horror i tytuły AAA

Sony wystartowało z Letnią Wyprzedażą w PS Store, a to oznacza tysiące gier na konsole PS5 i PS4 w promocji. My wybraliśmy dla Was najtańsze i najlepsze tytuły.

W PlayStation Store możemy korzystać z rozpoczynającej się Letniej Wyprzedaży 2024, na której znajdziemy ponad 4,5 tys. gier i dodatków w promocji. Jak zawsze, staramy się wybrać dla Was tytuły na PS5 i PS4, które są niedrogie, ale prezentują sobą przynajmniej dobry poziom.

Tym razem polecamy 22 tytuły, z których większość kosztuje poniżej 10 zł, a ceny kilku dochodzą do niecałych 11 zł. Sami przyznacie, że to “tanioszki”, a jak zobaczycie spis, możecie się bardzo pozytywnie zaskoczyć. Okazuje się, że mamy tutaj kilka produkcji z wyższej półki, nawet AAA, albo tytuły niezależne, lecz wyglądające po prostu świetnie.

Doładuj portfel w PS Store kartami z promocji

Warto dodać, że za wszystko zapłacimy jeszcze mniej, jeśli skorzystamy z tanich doładowań portfela. Promocja na karty PSN obowiązuje w Instant Gaming, sprawdzonym i pewnym sklepie z płatnością BLIK.

Letnia Wyprzedaż 2024 w PS Store. Polecane tanie gry na PS5 i PS4 (tytuły od 1 do 11)

Slender: The Arrival

Z pierwszej “jedenastki” tanich gier na PlayStation wyróżniliśmy trzy tytuły, które są po prostu obowiązkowe. Na pierwszy rzut idzie świetny pierwszoosobowy horror Slender: The Arrival (oceny 4,38/5), który możemy zgarnąć za 4 zł z groszami. Gra potrafi przestraszyć, a źródłem tego strachu jest w tym przypadku Slender Man – tajemniczy stwór, którego legenda narodziła się w internecie w połowie lat 2000. Do naszej dyspozycji pozostaje jedynie latarka. Nie mamy żadnej broni, więc musimy ukrywać się, przemykać w cieniu i po drodze rozwiązać liczne zagadki odkrywające sekrety tytułowego potwora.

Dead Island Definitive Collection

Kolejnym wielkim smaczkiem Letniej Wyprzedaży 2024 w PlayStation Store jest z pewnością Dead Island Definitive Collection (oceny 4,33/5). Pakiet zawiera w zasadzie trzy gry. Dostajemy pierwszą odsłonę Dead Island oraz jej kontynuację Dead Island: Riptide. Ponadto otrzymamy nową platformówkę w stylu retro, Dead Island Retro Revenge. Kultowe odsłony DI zostały tutaj odświeżone i posiadają lepsze tekstury, wyższą rozdzielczość oraz fotorealistyczny system oświetlenia z technologią „physically based shading” (cieniowania opartego na fizyce).

God’s Trigger

Polecamy również God’s Trigger (oceny 4,05/5) od polskiego studia One More Level. Mamy tutaj okazję wcielić się w upadłego anioła i demonicę, którzy walczą z czterema jeźdźcami apokalipsy. To krwawa jatka w kooperacji, z grafiką 2,5D. Oprócz szybkiej akcji, znalazły się tutaj elementy RPG polegające na ulepszaniu zdolności bohaterów.

