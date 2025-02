Sony, konsekwentnie rozwijając swoją usługę strumieniowania, wysyła jasny sygnał – przyszłość gamingu leży w mobilności i elastyczności. PS Portal, w połączeniu z bogatą biblioteką gier w chmurze, otwiera nowe możliwości dla graczy, którzy chcą cieszyć się ulubionymi tytułami w dowolnym miejscu i czasie. Tym razem do chmury trafiło 12 nowych gier i to naprawdę porządnych.

12 nowych gier do streamingu na PS Portal

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Sony rozwija bibliotekę gier do streamowania na PS Portal. Od teraz posiadacze urządzenia mogą pograć w dodatkową porcję tytułów bez uruchamiania ich na właściwej konsoli PS5. Jakie gry dołączyły do biblioteki? Trzeba przyznać, że naprawdę porządne tytuły.

Oto lista nowych gier, które odpalicie z chmury na PlayStation Portal:

Kingdom Come: Deliverance 2

Warriors Abyss

Lost Records Rage and Bloom

TopSpin 2K25

Somerville

Tin Hearts

Mordhau

Valorant

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii

The Legend of Heroes Trails through Daybreak II

Patapon 3

Dropship United Peace Force

Jak sami widzicie, w zestawieniu znalazło się Kingdom Come: Deliverance 2, czyli w moim prywatnym rankingu, jedno z najlepszych RPG w historii. Od teraz bez trudu pogracie w ten genialny tytuł… bez konsoli. No, to znaczy z samym PS Portal i dobrym połączeniem sieciowym.

Zobacz też: Ubisoft twierdzi, że od poznawania historii jest muzeum

Kto z was posiada urządzenie Sony i korzysta z nowych usług? Firmie należą się duże uznania za mocne rozwijanie tego sprzętu. Coś, co z początku było „tylko” ekranem do PS5 powoli staje się… całkiem samodzielnym sprzętem. Może nie jest to wymarzone przez wielu nowe PSP, ale wszystko i tak zmierza w dobrym kierunku.

Źródło: truetrophies.com