Ubisoft a kontrowersje wokół Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft podkreśla, że najnowsza odsłona ich popularnej serii gier, Assassin’s Creed Shadows, to przede wszystkim fikcja, choć czerpie inspirację z prawdziwych wydarzeń historycznych. Twórcy gry zaznaczają, że ich celem jest dostarczenie rozrywki, a nie wierne odwzorowanie historii. Gra ma być przede wszystkim przygodą osadzoną w historycznym kontekście, a nie lekcją historii. Od tego są ich zdaniem inne instytucje, niekoniecznie gry wideo o skrytobójcach.

Studio Ubisoft wyraża nadzieję, że gra rozbudzi nasze zainteresowanie historią Japonii. Twórcy liczą na to, że wirtualna podróż po feudalnej Japonii zachęci fanów do zgłębienia wiedzy na temat tego okresu historycznego. Gra ma być jedynie wstępem do poznawania prawdziwych wydarzeń i postaci. Co ważne, nie ma stanowić substytutu książek czy opracowań. Pogłębienie wiedzy możemy sobie zapewnić no. poprzez wycieczkę czy zapoznanie się ze źródłami historycznymi.

Ubisoft zachęca wszystkich zainteresowanych poznaniem prawdziwej historii Japonii do odwiedzenia muzeów i zapoznania się z rzetelnymi źródłami historycznymi. Twórcy gry podkreślają, że Assassin’s Creed Shadows to fikcja, a prawdziwą wiedzę historyczną można zdobyć, sięgając do naukowych opracowań i eksponatów muzealnych.

Zobacz też: Pierwsza recenzja Monster Hunter: Wilds już w sieci pomimo embargo. Czy to kolejny hit?

Co sądzicie o takim podejściu? Trzeba przyznać, że jest ono dla serii charakterystyczne. Nawet najlepsze odsłony (choćby te z Ezio) nie trzymały się sztywno wydarzeń z historii. Wszak nie przypominam sobie, aby papież dostał w Watykanie tak sromotny łomot…

Źródło: tech4gamers.com