Sony ma prezent dla osób z PS Plus. „Absolutnie jednorazowy pakiet”

Subskrybenci abonamentu PS Plus mogą odebrać nowe ekskluzywne DLC do popularnej gry sieciowej. Jak zaznaczono na karcie dodatku w PS Store, taka okazja się nie powtórzy.

Co jakiś czas podrzucamy Wam linki do darmowych pakietów rozdawanych w ramach PS Plus. Wystarczy mieć najniższy próg subskrypcji, czyli Essential, by każdy z nich przypisać do swojego konta. Kwiecień przyniósł ze sobą już 12 takich bonusów, a więc całkiem sporo. Jednak miesiąc się jeszcze nie skończył, więc liczymy na niejedną “dokładkę”. W sklepie PlayStation pojawiła się właśnie nowa paczka, z której na pewno zadowoleni będą fani darmowej gry Roller Champions.

Odbierz za darmo dodatek do Roller Champions, jeśli masz PS Plus

Kto nie grał jeszcze w Roller Champions, może w każdej chwili pobrać grę za darmo z PS Store. Widać, że tytuł jest pozytywnie oceniany (średnia z 12 tys. opinii to 4.13/5), więc nie nadziejemy się na crapa. A jeśli już pobierzemy grę, lub dodaliśmy ją do biblioteki wcześniej, możemy sięgnąć po świeżutki dodatek, również za free. Na karcie DLC czytamy taką oto zachętę: Zgarnij absolutnie jednorazowy pakiet, zanim zniknie! Rywalizuj i powalaj rywali z najlepszym sprzętem, jadąc ku chwale, i napisz własną legendę w Roller Champions.

W darmowym pakiecie znajdziemy dwa elementy. Pierwszym jest Tułów Deskolotkarz 85, a drugim Pełny strój Retro Charger Jake. Na grafice poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądają wspomniane stroje dla abonentów PS Plus.

Roller Champions – tak wyglądają elementy rozdawanego pakietu.

Na koniec warto zaznaczyć, że rozdawany pakiet będzie dostępny jedynie w trakcie obecnego sezonu w grze.

Źródło: PS Store