PS Plus z prezentami. DLC do XDefiant i pięciu innych gier za darmo

Posiadacze abonamentu PS Plus mogą sięgnąć po kilka nowych darmowych DLC do popularnych gier. Wyposażymy się m.in. w pakiet do hitowego XDefiant od Ubisoftu.

XDefiant to jedna z najnowszych darmowych gier, która okazała się strzałem w dziesiątkę. Tylko na PC, w zaledwie dwa dni od premiery, w grze zameldowało się ponad 3 miliony aktywnych graczy. Dane dotyczące wersji konsolowych nie są znane, ale już pecetowy wynik robi wrażenie. Jeśli bawisz się przy tej sieciowej strzelance na PS5 i posiadasz abonament PS Plus, możesz odebrać ekskluzywny pakiet. Ale to nie wszystko, ponieważ łącznie w PS Store czeka 6 nowych paczek dla abonentów.

PS Plus z nowym zrzutem darmowej zawartości

Zatem dodatków do odebrania mamy 6 i zacznijmy od wspomnianego XDefiant. Darmowe DLC zawiera dwie skórki – Szkarłatną skórkę Iseldy oraz Czerwony marmur na M4A1 w podobnym odcieniu. Link do pobrania znajdziecie poniżej. Kto jednak woli pograć w sieciową strzelankę Warface: Clutch, może sięgnąć po pakiet Oberona White’a, dzięki któremu zdobędziemy strój najpotężniejszej postaci w grze. Oprócz stroju, dostajemy zawieszkę DNA, naszywkę, znak mózgu oraz odznakę operacji.

Będąc przy strzelankach, możemy zgarnąć również Pakiet rabusia #2 do gry Hawked. Nie da nam on przewagi w walce, ale dostaniemy fajny strój “Niebieskie niebo”, niebieską deskorolkę oraz malowanie broni “Zapomniane runy”.

Kolejny rozdawany posiadaczom PS Plus pakiecik przyda się podczas grania w World of Warships: Legends. W dodatku “Dookoła świata” otrzymamy m.in. brytyjski niszczyciel premium II poziomu “Campbeltown A” oraz sporo kredytów. Z kolei paczka do ulicznej koszykówki 3on3 FreeStyle zaopatrzy nas w 4999 monet, jedną monetę 100% Buff Ball (1D), trzy bilety w pakiecie srebrnej karty oraz pięć napojów XP. Na koniec mamy “Bonus Pack 12” do gry Brawlhalla. Zawiera on skórkę Koji Demon Ogre, odblokowanie Legendy Koji i Łuk Grozy.

Źródło: PS Store