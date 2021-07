Nowe filmy i serial specjalnie dla Polaków. Oto nadchodzące hity w PS Plus Video Pass

Już niebawem do oferty PS Plus Video Pass dołączą kolejne hity. Mowa o bardzo docenianych docenianych przez publikę produkcjach. Jakie nowe filmy i serial trafią do usługi?

Być może należy przypomnieć, że Polska została krajem wybranym przez PlayStation do testowania specjalnego odłamu abonamentu PS Plus. Ta specjalna możliwość oglądania filmów i seriali w ramach streamingu obecnie jest testowana przez rok od premiery tylko na terenie naszego kraju. Wystarczy opłacać Plusa, a dostaniecie dostęp do stale zmieniającej się biblioteki. Poniżej możecie zobaczyć małą zapowiedź nadchodzących nowości. Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie abonenci będą mogli je obejrzeć, jednakże dostęp powinien zostać odblokowany za niedługo.

Zbliżające się nowości w PS Plus Video Pass

Fanom klimatu horrorów bez wątpienia powinien przypaść do gustu serial oryginalny platformy Hulu, którym jest Monsterland. Te 8 odcinków niejednokrotnie przyprawi Was o gęsią skórkę, a nawet powinny też przestraszyć. Przygotujcie się na to, że na ekranie wiele razy zobaczycie liczne, obleśne monstra. Polecam każdemu, szczególnie na weekendowy maraton.

Spider-Man: Homecoming to świetna pozycja nie tylko dla fanów filmowego uniwersum Marvela. Choć jest to pierwsza produkcja superhero, gdzie główną rolę gra Tom Holland, to nie mamy tutaj miejsca z tak zwanym origin story. Ten kawałek świetnego kina familijnego powinien przypaść do gustu każdej grupie docelowej, ponieważ mamy tutaj do czynienia z naprawdę dobrym humorem i lekkim seansem. Na ekranie pojawia się też niejednokrotnie Robert Downery Jr. w roli Iron Mana, co może dla wielu być dodatkowym powodem do obejrzenia tego dzieła.

Czy mamy na sali fanów twórczości Tarantino? Nawet jeśli nie, to Django jest również bez wątpienia wartą do obejrzenia produkcją, np. z powodu świetnie dobranych aktorów. W tytułowego bohatera wciela się sam Jamie Foxx i nie zabrakło też innych, znanych nazwisk (Samuel L. Jackson, DiCaprio). To niecodzienna historia o odbiciu żony niewolnika, który współpracuje z łowcą nagród. Czy plan się powiedzie? Przekonajcie się.