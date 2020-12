PS Plus to dubel! Użytkownicy PS Now krytykują Sony

Gracze narzekają na fakt, że do PS Plus trafiają gry, które zostały udostępnione wcześniej. Wszystkiemu winne jest PS Now.

Abonament PlayStation Plus ma swoje lepsze i gorsze miesiące, choć zazwyczaj trzyma całkiem przyzwoity poziom. Gracze w jego ramach otrzymują dostęp do rozgrywki online i kilku gier, które w większości są znanymi tytułami.

Równolegle z Plusem, Sony posiada również w swoim repertuarze PS Now, którego niestety do tej pory nie uświadczyliśmy w Polsce. Dostęp do niego da się uzyskać jedynie korzystając z zagranicznego konta PSN, a nie zanosi się na to, żebyśmy mieli doczekać się oficjalnego wsparcia abonamentu nad Wisłą.

Zagraniczni gracze narzekają jednak na pewną kwestię, która szczególnie frustruje osoby opłacające oba abonamenty. Gry z PS Plus i PS Now często się powtarzają. Z szesnastu gier dostępnych w Plusie od czerwca 2020 roku, pięć wchodziło już w skład PS Now. Były wśród nich takie hity jak Vampyr, Hollow Knight i PUBG.

Problem występuje również w odwrotnej formie, bowiem Friday the 13th i Broforce będące częścią Plusa w przeciągu ostatniego pół roku, trafiły niedawno do PS Now.

Choć nie jest to specjalnie duża ilość „straconych” gier, to frustracja niektórych graczy jest jak najbardziej zrozumiała. Płacenie dwa razy za te same produkcje nie jest do końca sprawiedliwe, choć i to jest kwestią dyskusyjną. Jeśli weźmiemy PS Plus za usługę gwarantującą dostęp do rozgrywki online, a gry za swoiste dodatki do niej, to teoretycznie nie tracimy na tym tak dużo.

Najnowszą ofertę PlayStation Plus możecie sprawdzić w tym miejscu.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.