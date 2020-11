PS Plus grudzień 2020 – oferta i gry na PS4 / PS5, abonament od 150 zł

PS Plus grudzień 2020 zapowiada się całkiem ciekawie. Sony właśnie ujawniło gry z nowej oferty.

PS Plus grudzień 2020 przestało być tajemnicą i poznaliśmy listę gier na PS4 oraz PS5, które pobierzemy za darmo w nadchodzącym miesiącu. Za darmo oczywiście wtedy, gdy posiadamy aktywny abonament PlayStation Plus. Gdzie kupić PS+ na 12 miesięcy najtaniej? Zerknijcie na poniższe linki.

PS Plus grudzień 2020 – oferta oficjalnie

Jak informuje Sony, w ramach PlayStation Plus na grudzień pobierzemy następujące tytuły:

Worms Rumble

Just Cause 4

Rocket Arena

Grudniowe gry z PS+ będziemy mogli pobierać od pierwszego wtorku miesiąca, który przypada na 1 grudnia.

Pierwsza z grudniowych gier w PS+ to Worms Rumble, które powinno przypaść do gustu fanom sieciowego szaleństwa (zabawa do 32 graczy jednocześnie). Warto zaznaczyć, że tytuł ma swoją premierę 1 grudnia, a więc mamy debiut w Plusie!

Just Cause 4 nie trzeba nikomu przedstawiać, więc pokrótce wspomnimy, że tytuł zadebiutował w 2018 roku i miał problemy z wydajnością. No, na PS5 produkcja powinna rozwinąć skrzydła (płynność).

Na koniec Sony proponuje w ofercie PlayStation Plus na grudzień tytuł Rocket Arena, czyli zręcznościową strzelankę z widokiem TPP.

Wszystkie grudniowe gry z Plusa zobaczycie na poniższym zwiastunie.

PS+ grudzień 2020 – gry PS5 i PS5 na zwiastunie

Do 1 grudnia możemy przypisywać do biblioteki gry z oferty listopadowej. Przypominamy, że są to:

Bugsnax (PS5)

Śródziemie: Cień Wojny (PS4 i PS5)

Hollow Knight: Voidheart Edition (PS4 i PS5)

