PS Plus sierpień 2025. Złe wieści z oficjalnej strony PlayStation

Sony rozpoczęło przygotowania do usunięcia kolejnej partii gier ze swojej usługi. Odejdą one z katalogów Extra i Premium w przyszłym miesiącu. Oficjalne informacje na temat aktualizacji PS Plus sierpień 2025 pojawiły się na stronie PlayStation.

Pierwsze informacje odnośnie PS Plus sierpień 2025 dotyczyły gry, która na pewno trafi do oferty. Kolejne wieści przychodzą dzisiaj i niestety nie są pozytywne, ponieważ dotyczą gier usuwanych z katalogów Extra i Premium. Pojawiły się one na stronie PlayStation w azjatyckiej zakładce “Last chance to play”. To tam firma regularnie publikuje listę tytułów, które wkrótce opuszczą usługę. Choć lista dotyczy regionu Azji, niemal zawsze te same gry znikają również w Europie. Tym razem chodzi o 14 gier, które są dostępne także w naszym regionie, zatem ich usunięcie z europejskiej oferty w sierpniu 2025 jest więc niemal pewne.

PS Plus sierpień 2025 – szczegóły

Wśród gier przeznaczonych do wycofania znajdują się m.in. Star Wars Jedi: Ocalały, UFC 5, TopSpin 2K25, WILD HEARTS, RIDE 5, a także wszystkie główne części Sword Art Online dostępne w katalogu. Największym zaskoczeniem dla wielu graczy jest jednak fakt, że z PS Plus Extra zniknie Star Wars Jedi: Ocalały oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon. W katalogu Premium z kolei pożegnamy się z Bugsnax oraz Vacation Simulator.

Wieść o usuwanych grach szybko dotarła do społeczności Reddita, gdzie gracze nie kryli emocji. Sporo osób było zdziwionych tak szybkim wycofaniem Jedi Survivor, który trafił do PS Plus stosunkowo niedawno, w lutym 2025 roku. „To trochę za wcześnie na usunięcie” – napisał jeden z użytkowników, a inni wtórowali mu, planując przyspieszoną rozgrywkę w nadchodzący weekend: „Teraz wiem, co będę robił przez dwa najbliższe dni” – skomentował jeden z graczy. W podobnym tonie wypowiadały się osoby, które dopiero zaczęły przygodę z grą.

Nie zabrakło też nostalgii, szczególnie wobec Wiedźmina 3, który mimo że często trafia na promocje, wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Pojawiły się też głosy rozczarowania, że gry z serii Sword Art Online znikają hurtowo, co – jak zaznaczył jeden z komentujących – mogłoby być uniknięte, gdyby nie były dodane do katalogu w pakiecie. Dla niektórych największym ciosem okazał się… Bugsnax, którego utrata została podsumowana prostym: „Not BUGSNAX!!!”.

PS Plus sierpień 2025 – gry dostępne do 19 sierpnia (usuwane z usługi)

UFC 5

STAR WARS Jedi: Ocalały

TopSpin 2K25 – Cross-Gen Edition

Wiedźmin 3: Dziki Gon

WILD HEARTS

RIDE 5

Sword Art Online: Hollow Realization

Sword Art Online Last Recollection

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER

Sword Art Online: Fatal Bullet

Sword Art Online: Alicization Lycoris

Sword Art Online: Lost Song [katalog Premium]

Vacation Simulator [katalog Premium]

Bugsnax

Choć dokładna data usunięcia gier nie została jeszcze potwierdzona na kartach tytułów w PS Store, już teraz można z pewnością stwierdzić, że stanie się to 19 sierpnia – czyli w trzeci wtorek miesiąca, zgodnie z dotychczasową praktyką Sony. Jeśli planujesz ograć któryś z tytułów z listy, warto nie zwlekać.

Źródło: Reddit