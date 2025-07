Sony udostępniło właśnie 8 nowych gier, które trafiły do katalogów PS Plus Extra i Premium. Lipiec jest bardzo mocnym miesiącem, zatem zobaczcie, co można pobrać oprócz udostępnionego już Cyberpunk 2077.

Oferta PS Plus lipiec 2025 została uzupełniona o kolejne gry. Po trzech tytułach z progu Essential i wcześniejszym udostepnieniu Cyberpunk 2077 dla abonentów Extra i Premium, pora na kolejne nowości w wyższych progach usługi. Dzisiaj to 8 gier, na czele z Banishers: Ghosts of New Eden. To gra RPG od twórców Vampyra, którą ogramy na PS5.

PS Plus lipiec 2025 – gry dostępne od 15 lipca w progach Extra i Premium

Banishers: Ghosts of New Eden | PS5

Bluey: The Videogame | PS5, PS4

Planet Zoo | PS5

Risk of Rain 2 | PS5, PS4

Tropico 6 | PS5, PS4

New World: Aeternum | PS5

Twisted Metal 3 | PS5, PS4 [PREMIUM]

[PREMIUM] Twisted Metal 4 | PS5, PS4 [PREMIUM]

Banishers: Ghosts of New Eden to świeże podejście do gatunku action-RPG, idealne dla fanów gier narracyjnych. Dla miłośników budowania mamy Planet Zoo oraz Tropico 6, które zapewnią godziny zabawy. A jeśli wolisz kooperację online, od razu pobieraj Risk of Rain 2.

To jeszcze nie koniec nowości w ofercie PlayStation Plus

Pamiętajcie, że w tym miesiącu w usłudze wyląduje jeszcze jedna gra. Będzie to premierowy tytuł Abiotic Factor na PlayStation 5, który zostanie udostępniony w usłudze 22 lipca.

Abiotic Factor to kooperacyjna gra survivalowa z elementami science fiction, osadzona w realiach tajnego kompleksu badawczego zarządzanego przez organizację GATE. Gracz wciela się w naukowca, który po katastrofalnym naruszeniu zabezpieczeń musi walczyć o przetrwanie w miejscu opanowanym przez potwory, sekty i istoty z innych wymiarów.

W grze liczy się nie tylko spryt, ale też wiedza, ponieważ tworzenie broni, pułapek i narzędzi jest kluczowe w starciach z wrogami. Produkcja stawia na współpracę – nawet do 6 graczy może połączyć siły, by eksplorować laboratoria, budować bazy i uciec z opresji. Równocześnie gra zachęca do rozwoju postaci i specjalizacji w różnych dziedzinach nauki. Abiotic Factor łączy klimat lat 90., humor i grozę, tworząc unikalne doświadczenie science fiction.

