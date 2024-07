PS Plus sierpień 2024. Oto nowa, niestety większa, lista odchodzących gier na PS5 i PS4

PS Plus w sierpniu straci nie pięć, a sześć gier. Lista tytułów powiększyła się o bardzo dobrą produkcję z obcymi. Mamy dokładnie miesiąc, by jeszcze pograć.

Wstępna lista pięciu tytułów, które Sony zamierza usunąć z katalogów PS Plus Extra i Premium w sierpniu, jest jeszcze większa. Zatem nie tylko utracimy takie wielkie produkcje jak Need for Speed Unbound czy Destroy All Humans! 2 – Reprobed. Do odstrzału pójdzie też pierwsza część wspomnianej gry z kosmitami, która jest dostępna obecnie w najwyższym progu usługi.

PS Plus sierpień 2024. Wszystkie usuwane gry Extra i Premium

NBA 2K24 (PS5 | PS4) / Extra

/ Extra Need for Speed Unbound (PS5) / Extra

/ Extra SpellForce lll Reforced (PS5 | PS4) / Extra

/ Extra Destroy All Humans! (PS5 | PS4) / Premium

/ Premium Destroy All Humans! 2 – Reprobed (PS5 | PS4) / Extra

/ Extra Trials of Mana (PS5 | PS4) / Extra

Choć zazwyczaj tracimy więcej gier każdego miesiąca, powyższa lista jest wypakowana samymi dobrymi tytułami. Sony zablokuje do nich dostęp 20 sierpnia o godzinie 10:00 czasu polskiego. Mamy więc jeszcze sporo czasu, by się nimi nacieszyć. Oby nowości, które otrzymamy w przyszłym miesiącu, wynagrodziły nam straty. Na ogłoszenie gier dodawanych do katalogów Extra i Premium jeszcze sporo poczekamy. Szczegóły poznamy dopiero 14 sierpnia.

W międzyczasie możemy cieszyć się grami, które trafiły do oferty w lipcu. Łącznie dostaliśmy aż 16 tytułów. Posiadacze abonamentu Essential mogą pobierać następujące produkcje:

Borderlands 3

NHL 24

Among Us

Natomiast na graczy z abonamentem Extra i Premium czekają w tym miesiącu takie oto nowości:

Remnant II – Standard Edition | PS5

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion | PS4, PS5

Mount & Blade II: Bannerlord | PS4, PS5

The Jackbox Party Pack 9 | PS4, PS5

Pathfinder: Wrath of the Righteous | PS4, PS5

No More Heroes 3 | PS4, PS5

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition | PS4

Deadcraft | PS4

Steep | PS4

Job Simulator | PS VR2 (tylko Premium)

(tylko Premium) Summoner | PS4, PS5 (tylko Premium)

(tylko Premium) Ratchet and Clank Size Matters | PS4, PS5 (tylko Premium)

(tylko Premium) Jeanne d’Arc | PS4, PS5 (tylko Premium)

Źródło: Reddit, PS Store/opracowanie własne