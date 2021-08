Gry z PS Plus na sierpień 2021 dostępne już dziś! Zobaczcie, co przygotowało dla Was PlayStation

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Od dziś wchodzi oferta PS Plus na sierpień 2021. Oto 3 kolejne gry, które każdy abonent usługi PlayStation może przypisać do swojego konta. Co takiego dorzucono w tym miesiącu?

Ciężko się nie zgodzić z tym, że omawiane w tym artykule pozycje mogą wielu graczom po prostu nie przypaść do gustu. Mimo to, „darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda”, a pamiętajmy, że gry do tej usługi są jedynie gratisem. Z drugiej strony praktycznie cała nasza redakcja uważa te tytuły za jedne z najgorzej dobranych w ostatnim czasie. Rzućcie okiem na krótkie wideo prezentujące wszystkie pozycje i zadecydujcie sami, czy Wam odpowiadają takie bonusy.

Oferta PS Plus na sierpień 2021 – oto gry z zestawu

Hunter’s Arena: Legends (PS4, PS5)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4)

Tennis World Tour 2 (PS4)

Zwykle (ale nie zawsze) co miesiąc jedna gra z Plusa jest dedykowana konsoli PS5. Tym razem tak nie jest – Hunter’s Arena: Legends posiada dwie wersje tworzone z myślą o obecnej i ubiegłej generacji. W związku z tym właściciele piątego „pleja” otrzymają dostęp do ulepszonej graficznie edycji tego wyróżniającego Battle Royale. W tym tytule każdy zmierzy się nie tylko z innymi graczami, ale też z wrogami sterowanymi przez AI.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville to strzelanina multiplayer TPP osadzona w świecie znanym z walki przy pomocy roślin z umarlakami. Ten humorystyczny shooter znalazł uznanie wielu graczy, dlatego warto dać mu szansę nawet w przypadku, gdy nie przepadacie za tak kolorową oprawą graficzną.

Ostatnim prezentem z PS Plus na sierpień 2021 jest Tennis Worl Tour 2, czyli symulator tenisa. Ten spotkał się z mieszanymi recenzjami graczy, jednakże powinien przypaść do gustu wszystkim fanom tego tytułowego sportu. Warto wspomnieć, że gracze wcielą się w prawdziwe gwiazdy lub stworzą własne postacie, co na pewno też wielu się spodoba.