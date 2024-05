PS Plus w gigantycznej promocji od Sony. Kupujcie jeszcze taniej

Abonament PS Plus doczekał się sporych obniżek z okazji trwających Days of Play 2024! Jest też prosty sposób, aby zaoszczędzić jeszcze więcej!

Zgodnie z poprzednimi przeciekami, Days of Play 2024 wystartowały! Oznacza to niejako święto fanów promocji oraz posiadaczy PlayStation, którzy gry, sprzęt i subskrypcje kupią znacznie taniej.

PS Plus – jak kupić tanio?

Obecnie w ramach wspomnianej wyprzedaży, można kupić flagowy abonament Sony taniej u samego źródła. Obniżki sięgają 20% – 30%, więc to dość zauważalna różnica. Zaoszczędzić więc się da, lecz można to zrobić bardziej efektywnie. Jest bardzo prosty sposób na to, aby kupić subskrypcję jeszcze taniej. Jeśli posłuchaliście naszej rady z poprzedniego artykułu, z pewnością wiecie, o czym mówię.

W innym przypadku przypomnę, że możemy kupować tanie doładowania do PSN. W ten sposób za kartę o wartości przykładowo 200 złotych zapłacimy jedynie 170 zł! Następnie te pieniądze możemy wydać na gry, dodatki czy właśnie subskrypcje. Wystarczy zainteresować się ofertą Instant-Gaming.

Gdy już wybierzecie konkretną wartość doładowania i uzyskanie kod, możecie pochylić się w stronę zakupu abonamentu. Ten został oficjalnie przeceniony przez Sony. W ten sposób oszczędzacie podwójnie!

Warto wiedzieć, że promocja dotyczy wyłącznie planów na 12 miesięcy. Nie da się w ten sposób zaoszczędzić na tańszych wariantach. Mimo wszystko oferta jest bardzo dobra, szczególnie dla fanów rozgrywki multiplayer oraz obszernego katalogu gier dostępnych w planach Extra i Premium.

Źródło: PlayStation