Zbliżają się Days of Play 2024? Lepiej przygotować się, aby zaoszczędzić jeszcze więcej

Zasadniczo nieomylny insider billbil-kun przedwcześnie zdradził, że Sony zamierza jeszcze w maju wystartować z nową edycją uwielbianej wśród graczy promocji Days of Play. Jest prosty sposób, aby idealnie przygotować się na wyprzedaże, ale trzeba to zrobić już teraz.

Doładowania PSN “po taniości”, czyli jak i gdzie?

Doładowania do PlayStation Network w formie kodów pozwalają na dodanie do konta dodatkowych środków opiewających na kwotę, którą wybraliśmy. Zazwyczaj korzysta się z tego sposobu zakupów jako prezent – w końcu kartę lub kod można wręczyć każdemu graczowi z PlayStation. Tak naprawdę jest to także idealny sposób na to, aby zaoszczędzić na grach, dodatkach czy abonamentach, bo wiele doładowań w cyfrowym sklepie Instant-Gaming kupicie znacznie taniej. Przykładowo: kupując kartę PSN o wartości 200 PLN, wydajecie na nią obecnie 170,37 zł, czyli oszczędzacie 30 złotych!

Kody jednak rozchodzą się dość szybko, szczególnie z okazji różnych akcji wyprzedażowych i przecen w PS Store. Zainteresowanie więc stopniowo rośnie – ze względu na rzekome Days of Play 2024. Aby więc nie trzeba było przepłacać na kartach czy w ogóle móc je kupić (wszak liczba kodów nie jest nieskończona), najlepiej jest pomyśleć o tej inwestycji teraz. Gdzie kupić tanie doładowania PSN?

Na co wydać doładowania PSN w trakcie Days of Play 2024?

Oczywiście gdy już kupicie wybrane doładowanie, trzeba byłoby je na coś wydać. Wydarzenie PlayStation Days of Play 2024 nie zostało oficjalnie potwierdzone, ale wedle zaufanych źródeł ma rozpocząć się już 29 maja. Od tego momentu posiadacze (lub ci, którzy chcą nimi zostać) konsol od Sony będą mogli wydawać zgromadzone na koncie fundusze na przecenione gry, dodatki czy nawet subskrypcje.

Insider billbil-kun już teraz potwierdził, że flagowy abonament Sony, czyli PlayStation Plus będzie przeceniony. Spodziewać się możemy obniżek rzędu 25% na różnych wariantach usługi. W ten sposób sporo zaoszczędzimy nawet na droższych planach, szczególnie płacąc kartami doładowującymi do PSN. Proste, łatwe i przyjemne, a do tego tanie!

Days of Play 2024 to także idealny moment na zakup sprzętu. Promocje w naszym kraju powinny odbywać się w różnych sklepach partnerskich. Gracze znajdą więc sporo przecen na akcesoria (w tym choćby pady DualSense), konsole (jak PS Portal czy PS5) oraz gry pudełkowe. Z pewnością wrócimy do tematu, gdy tylko dowiemy się więcej, a event wystartuje.