PS Plus otrzymał w grudniu 2 kolejne gry do sprawdzenia

W usłudze PS Plus Premium możemy pobierać dwa nowe triale, przy których spędzimy okrągłą godzinkę. To urocze i wysoko oceniane gry przygodowe .

Kto posiada abonament PS Plus Premium i lubi czasem sprawdzić jakiegoś triala, ma teraz okazję pobrać dwie kolejne wersje próbne. Oba tytuły powstały z myślą o goglach wirtualnej rzeczywistości, a są to Moss oraz Moss: Book II. Odznaczają się przepiękną kolorową oprawą graficzną i ciekawymi łamigłówkami. No i oceny gier mówią same za siebie – pierwsza odsłona posiada w PS Store noty 4,55/5, a druga aż 4,8/5. Również na Steam widzimy bardzo pozytywne opinie przy obu produkcjach.

Pobierajcie triale obu części Moss w PS Plus Premium

Poniżej znajdziecie linki do pobrania gier. Niestety pierwszą część sprawdzimy jedynie na PS5, za to druga jest dostępna w formie triala zarówno na obecnej generacji, jak i na PlayStation 4. Każdą z części możemy sprawdzać jedynie przez 30 minut, zatem łącznie mamy godzinę grania:

Moss (PS5) – pobieraj trial i graj przez 30 minut w PS+ Premium

– pobieraj trial i graj przez 30 minut w PS+ Premium Moss: Book II (PS5/PS4) – pobieraj trial i graj przez 30 minut w PS+ Premium

Opisywane tytuły należą do serii platformowo-przygodowych gier akcji na VR. Trafiamy w nich do bajkowego świata fantasy, w którym tajemniczy kamień budzi ze snu starożytną istotę.