Dzisiejsza premiera za darmo do sprawdzenia w PS Plus

Lubicie uroczego Bumblebee z serii Transformers? Jeśli tak i do tego jesteście subskrybentami usługi PS Plus Premium, możecie sprawdzić najnowszą grę ze wspomnianym robotem za darmo. To kolejny trial, który jest dostępny w abonamencie. W sumie posiadacze Premium mają już dostęp do kilkudziesięciu darmowych wersji próbnych. O każdej z nich możecie przeczytać w tym miejscu. Natomiast chętni na kupno PS Plus niech oszczędzają, kupując abonament taniej dzięki promocji na doładowania portfela w PS Store:

PS Plus Premium z trialem TRANSFORMERS: ISKRA ZIEMI – Ekspedycja

TRANSFORMERS: ISKRA ZIEMI – Ekspedycja pojawiło się na konsolach PS5 oraz PlayStation 4 właśnie dzisiaj, 13 października. Kto nie jest przekonany, czy warto wydawać kasę na ten tytuł (169 zł w PS Store), niech po prostu pogra za darmo. Wersja próbna dostępna w abonamencie Premium pozwala nam niestety pobawić się za free jedynie przez 30 minut. Jednak zawsze można przez ten czas sprawdzić sterowanie i ogólny feeling z gry.

TRANSFORMERS: ISKRA ZIEMI – Ekspedycja (PS5/PS4) – pobierz i graj za darmo przez 30 minut w abonamencie PS+ Premium

Omawiany Transformers: Earthspark – Expedition to przygodowa gra akcji oparta na licencji popularnej marki. Wcielamy się tutaj w Bumblebee i ruszamy na misję… ocalenia świata. Naszym celem jest odzyskanie starożytnej cybertrońskiej technologii rozrzuconej po całym świecie. Jeśli tego nie zrobimy, Mandroid i jego poplecznicy wykorzystają ją do zniszczenia ziemskich miast.