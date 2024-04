PS Plus z kolejną niespodzianką. Joker i Widmowi Złodzieje czekają

W PlayStation Store pojawiła się ciekawa gra z uniwersum Persona, którą możemy sprawdzić za darmo w ramach abonamentu PS Plus Premium.

Oprócz udostępnionych dzisiaj nowości z oferty PS Plus kwiecień 2024, możemy sięgnąć po kolejną wersję próbną, choć przeznaczoną jedynie dla abonentów Premium. To kolejny trial warty polecenia, który zbiera niezłe oceny od użytkowników (4.31/5). Dotyczy on Persona 5 Tactica, czyli taktycznego spin-offa piątej odsłony serii Persona.

Pobierz trial Persona 5 Tactica w ramach PS Plus Premium

Poniżej znajdziecie link do pobrania wersji próbnej. Lecz tutaj warto zaznaczyć, że posiadacze PlayStation 5 sprawdzą grę nawet jej nie pobierając. Posiada ona bowiem funkcję transmisji strumieniowej, dostępnej jedynie na PS5. W przypadku PS4 niezbędne jest pobranie pliku. W ramach triala, możemy spędzić przy grze 2 godziny:

Persona 5 Tactica PS4 & PS5 – trial pozwala pograć 2 godziny w pełną wersje gry

Opisywana gra taktyczny spin-off nagradzanej gry jRPG Persona 5. Nasz bohater Joker oraz reszta Widmowych złodziei (Phantom Thieves) trafiają do nowej krainy, gdzie stoczą walkę z Legionistami. Spodziewajcie się rozgrywki zbliżonej, jeśli chodzi o walkę, do serii XCOM oraz Fire Emblem, lecz na mniejszą skalę.

Źródło: https://store.playstation.com/pl-pl/product/EP0177-PPSA16196_00-P5TPS5EU00000000