Odpalaj PS5 i sprawdzaj dzisiaj 3 nowe gry w PS Plus

PlayStation Store wzbogaciło się o trzy kolejne wersje próbne gier, do których mamy dostęp z abonamentem PS Plus Premium. Wśród nowości ciekawa gra przygodowa z elementami taktycznymi.

Nowy tydzień rozpoczynamy dawką nowości w PS Plus Premium. Do sprawdzenia czekają kolejne gry na PS5. Szybko licząc, to już osiemnasty trial, który dla Was opisujemy w listopadzie. O wszystkich przeczytacie w tym miejscu. Poniżej jedziemy natomiast ze świeżutką porcją grania.

PS Plus Premium w listopadzie z kolejnymi trialami

Szczególną uwagę chcemy zwrócić na trial Miasma Chronicles. Nie tylko dlatego, że to największy tytuł wśród nowych wersji próbnych, lecz również dlatego, że jest to produkcja godna polecenia. Za grę odpowiadają twórcy ciepło przyjętego Mutant Year Zero: Road to Eden. Miasma Chronicles zostało wydane w maju tego roku i jak widać po ocenach w PS Store, przypadło do gustu posiadaczom PS5. Średnia z ocen użytkowników konsoli to 4,39/5. Na Metacritic widzimy natomiast średnią z recenzji na poziomie 78/100.

Miasma Chronicles to przygodowa gra taktyczna z elementami RPG. Odwiedzamy tutaj postapokaliptyczny świat, którego pustkowia są rozdarte przez nieokiełznaną siłę zwaną „Wyziewem”. W ramach wersji próbnej, grę możemy testować przez 2 godziny.

Pozostałe dwa traiale powinny zainteresować fanów retro oraz gier niezależnych. Dostajemy godzinę zabawy przy Pixel Ripped 1978 (gra przeznaczona pod PlayStation VR2) oraz pół godziny przy Mr. Run and Jump. Zwiastuny tych tytułów zobaczycie poniżej.