PS Plus dostał wyścigi nowej generacji na PS5 do sprawdzenia

To istny zasyp wersji próbnych, które możemy sobie ograć w ramach abonamentu PS Plus Premium. W listopadzie pojawiło się łącznie 13 triali, zatem jest co robić. O wszystkich przeczytacie w tym miejscu. Wśród nich znajdziemy choćby genialne Baldur’s Gate 3 oraz polskie Evil West od studia Flying Wild Hog. Lecz jak widać, to nie koniec atrakcji, bo do pobrania czekają kolejne!

RIDE 5 i Terraformers wleciały do triali PS Plus Premium

Najnowsze wersje próbne są naprawdę ciekawe. Polecamy szczególnie wypróbować, a można to robić przez dwie godziny, grę RIDE 5 od studia Milestone. Warto wspomnieć, że piąta odsłona jest zarazem pierwszą, która powstała jako wyścigi nowej generacji. Są one zatem dostępne jedynie na PC, PS5 oraz Xbox Series. Opinie o grze są na tyle zadowalające, że nie powinniście się zawieść. W PlayStation Store tytuł posiada ocenę 4.42/5. Na Metacritic widzimy z kolei średnią ocen z recenzji na poziomie 75/100.

Drugą grą do sprawdzenia jest z kolei Terraformers. To strategia ekonomiczna z elementami karcianki polegająca na rozbudowie kolonii. Tutaj oceny sa nieco gorsze (3.95/5), lecz zapewne znajdą się gracze, którzy postanowią pobrać trial. Grę można testować również przez 2 godziny.