Szpiegowska gra na PS5 już do sprawdzenia w PS Plus

Gra od byłych pracowników Gearbox Software czy Ubisoft trafiła do abonamentu PS Plus Premium w wersji próbnej. Możemy się przy niej bawić przez 2 godziny.

Opłacając PS Plus Premium mamy dostęp do dziesiątek triali, zatem dlaczego by nie skorzystać z okazji, by sprawdzić choćby kilka dobrych gier? O wszystkich nowych wersjach próbnych piszemy na bieżąco. Prezentowane triale możecie przejrzeć pod tym linkiem. Dzisiaj przedstawiamy Wam kolejny, który powinien przypaść do gustu fanom sieciowej zabawy.

Deceive Inc. na PS5 to nowy trial w PS Plus Premium

Deceive Inc jest skradankową grą akcji FPP, jednak przeznaczoną tylko do rozgrywek sieciowych. Tytuł zadebiutował w marcu 2023 roku na PC oraz konsolach obecnej generacji (PS5 i Xbox Series). Gra dostępna w PlayStation Store doczekała się dzisiaj wersji próbnej, z którą możemy spędzić dwie godziny. Poniżej znajdziecie link do pobrania:

Deceive Inc. (PS5) – graj przez 2 godziny w abonamencie PS Plus Premium

Przy omawianej grze może jednocześnie się bawić 12 osób. Patrząc na oceny tytułu w PS Store, widzimy 3.97/5, zatem niemal mocna czwóreczka. Natomiast na Metacritic wersja gry na PS5 posiada średnią z recenzji na poziomie 74/100. Lepiej ocenili produkcję użytkownicy Steam. Tutaj aż 90% osób poleca zagrać w Deceive Inc.

A jak wygląda rozgrywka? Cóż, klasycznie jak na sieciówkę. Wcielamy się w agentów, którzy muszą konkurować z innymi grupami. Na początku przebieramy się za dowolnego cywila, by wtopić się w tłum. Używając podstępów, broni, gadżetów i trików staramy się jako pierwsi osiągnąć cel.