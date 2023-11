Sony dodało dzisiaj do PS Plus dwie gry do sprawdzenia. Dobry początek listopada

Wczoraj cztery, a dzisiaj dwie kolejne gry dołączyły do katalogu wersji próbnych, które możemy sprawdzać w PS Plus Premium. Wśród nich kultowy tytuł w odświeżonej wersji.

Sony ponownie rozbudowało katalog wersji próbnych gier, z którego mogą korzystać bez dodatkowych opłat wszyscy posiadacze abonamentu PS Plus Premium. Triale to oczywiście nie powód, dla którego ktoś decyduje się na najwyższy próg subskrypcji, lecz chyba sami przyznacie, że czasem trafi sie tutaj coś wartego uwagi. Uważam, że tak jest dzisiaj, ponieważ jedną z nowości jest Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.

Kupuj każdy abonament PS Plus w promocji

Dobra, skoro jesteśmy przy tematyce PS+, zawsze warto wspomnieć o tym, że jest sposób na tańszy zakup subskrypcji w PS Store. Jeśli jeszcze nie wiesz jaki, to streszczę to w kilku słowach: Doładuj portfel kartami z promocji, a zyskasz kilkadziesiąt złotych.

Nowe wersje próbne dla posiadaczy PS Plus Premium

Kto chce się dowiedzieć, jakie cztery gry do sprawdzenia Sony udostępniło wczoraj, znajdzie linki do pobrania w tej wiadomości. A teraz zobaczmy, co dzisiaj dołączyło do usługi.

Pierwszym tytułem jest wspomniany Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Każdy fan marki powinien poznać tą historię, choć w ramach triala możemy ją poznawać tylko przez 2 godziny. Oczywiście warto, tym bardziej że gra jest dostępna w ramach streamingu i nawet nie musisz jej pobierać na dysk konsoli PS5. Po prostu odpalimy trial z chmury. Jeśli jednak będziemy chcieli sprawdzić grę na PS4, tutaj trzeba już pobrać ją na dysk. Reunion to zremasterowana wersja HD cieszącego się ogromną popularnością prequela gry Final Fantasy VII. Oprócz poprawionej grafiki, tytuł oferuje również pełne udźwiękowienie dialogów.

Drugi trial to mała niezależna gra CyberTD, jednak również warta uwagi ze względu na dosyć dobre opinie od użytkowników. Gra wykorzystuje klasyczną rozgrywkę typu tower defence i łączy ją z elementami roguelite. Naszym zadaniem jest stawienie czoła falom wirusów i obrona rdzenia cyberprzestrzeni w sposób uniemożliwiający dotarcie do niego żadnemu z nich. CyberTD możemy ogrywać w ramach wersji próbnej również przez 2 godziny.

Zatem pobierajcie nowe triale, a kto chce zobaczyć zwiastuny obu gier, również znajdzie je poniżej: