Polska gra w PS Plus do sprawdzenia. Niespodzianka pełna potworów

Świeżutką nowością, którą możemy pobierać i sprawdzać w PS Plus Premium, jest gra od polskiego studia Flying Wild Hog. Czeka nas sporo brutalnej walki w otwartym świecie wypełnionym potworami.

PS Plus w listopadzie dostał kolejną wersję próbną, która jest warta uwagi. Możemy ją pobierać w ramach abonamentu Premium i testować przez ograniczony czas. Co ciekawe, to produkcja prosto z Polski, więc szczególnie ją polecamy. A jeśli chcecie przedłużyć sobie swój abonament, dobrym rozwiązaniem jest doładowanie portfela w PS Store kartami z promocji:

Mroczny Dziki Zachód do przetestowania w PS Plus Premium

Zatem nowym trialem dostępnym w najwyższym progu Plusa jest Evil West od studia Flying Wild Hog. Gra została wydana w listopadzie zeszłego roku i choć nie okazała się perełką, to z pewnością możemy mówić o solidnej rozgrywce na wysokim poziomie. Po przejrzeniu różnych agregatów ocen i recenzji wniosek jest taki, że gra zasługuje na mocne 7/10. A że gra kosztuje 259 zł w PS Store, możliwość przetestowania jej osobiście jest dobrym sposobem, by zdecydować o jej posiadaniu. Wersja próbna pozwala na dwugodzinną zabawę.

Evil West zabiera nas na Dziki Zachód, tyle że alternatywny, opanowany przez mroczne siły. Wcielamy się w jednego z ostatnich agentów sekretnej organizacji zwalczającej wampiry, która stanowi ostatnią linię obrony ludzkości przed złem. Gra posiada brutalny system walki w zwarciu, kiedy to możemy masakrować wrogów Rękawicą Bojową. Oczywiście do naszej dyspozycji oddano wszelaką broń dystansową, jak rewolwer, potężną strzelbę czy kuszę.