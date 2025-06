To może być pierwsza gra, która trafi do PS Plus w lipcu 2025

Choć gracze wciąż czekają na czerwcowe gry z PS Plus Extra i Premium, już teraz pojawiły się sygnały wskazujące na jedną z potencjalnych nowości na lipiec. I wygląda na to, że Sony znów sięgnie po tytuł, który ma status kultowego wśród fanów gier akcji z mrocznym klimatem.

Kain w PS Plus na lipiec 2025?

Wszystko zaczęło się od nowego ratingu wiekowego Legacy of Kain: Defiance, który pojawił się w tajwańskiej bazie ocen dla PS5 i PS4. To może być mocna wskazówka, że gra wkrótce dołączy do katalogu klasyków PS Plus Premium. Przypomnijmy, że Defiance to piąta i zarazem ostatnia część serii Legacy of Kain. Zadebiutowała w 2003 roku i przez wielu do dziś uważana jest za najlepszą odsłonę cyklu.

Legacy of Kain: Defiance (PS2) has been rated for PS5 and PS4 in Taiwan. Likely dropping as part of the PlayStation Plus Classics Catalog.



~ https://t.co/oGhQsvvDoP pic.twitter.com/KW7rqL0NzQ — Gematsu (@gematsu) June 16, 2025

Sony od miesięcy w podobny sposób przygotowuje grunt pod premiery klasyków w abonamencie. Najpierw pojawia się ocena, potem… cierpliwe czekanie. Jeśli wszystko się potwierdzi, to miłośnicy wampirzej sagi i mrocznego fantasy będą mieli na co czekać.

Legacy of Kain: Defiance ma duże szanse trafić do katalogu bez większych ulepszeń. To raczej pozycja dla wyjadaczy, którzy pamiętają stare czasy i nie oczekują remasterów czy nowych funkcji. PS Plus Premium i Classics Catalog właśnie na tym bazują; dostarczają surową retro-przyjemność dla fanów klasyki.

Warto dodać, że Sony tradycyjnie nie spieszy się z oficjalnym ujawnianiem lipcowej oferty. Najpierw pojawi się lista dla PS Plus Essential, dopiero później poznamy szczegóły dla droższych wariantów. Ale jak pokazuje historia, ratingi to bardzo często trafne zapowiedzi nadchodzących gier.

Źródło: X