Gra uważana za genialną od dzisiaj w PS Plus do sprawdzenia

To jeden z najciekawszych triali, jakie posiadacze PS Plus Premium mogą sprawdzić w grudniu. Już teraz zajrzyjcie do PlayStation Store (link poniżej) i rozkoszujcie się naprawdę świetnym The Talos Principle 2. Tytuł miał swoją premierę 2 listopada tego roku. Trial jest przeznaczony jedynie dla posiadaczy konsol obecnej generacji, czyli PS5. Mogą oni pobrać pełną wersję gry i pobawić się przy niej równe 2 godziny.

PS Plus Premium z nowym trialem w grudniu 2023

Jak wspomniałem, The Talos Principle 2 jest znakomicie oceniane zarówno przez graczy oraz recenzentów. Średnia z ponad 430 opinii w PS Store wynosi 4,88/5. Natomiast na Steam widzimy przytłaczająco pozytywne opinie, a wystawiło je ponad 5,4 tys. graczy! Również użytkownicy Metacritic dali grze noty, z których średnia to 8,9/10. To tytuł dla niektórych genialny, a dla zdecydowanej większości wyjątkowy i godny wydanej kasy. Możecie go sprawdzić „za darmo” w ramach abonamentu PS Plus Premium

The Talos Principle 2 (PS5) – trial pozwala grać przez 2 godziny

The Talos Principle 2 to gra logiczna FPP, pozwalająca nam eksplorować ogromny świat zamieszkany przez roboty. Wyruszamy w daleką przyszłość, gdzie ludzkość jest jedynie wspomnieniem w mieście pełnym maszyn. Wcielamy się w jednego z takich „blaszaków”, by zbadać megabudowli. Czeka nas tutaj wiele pomysłowych zagadek oraz przede wszystkim poważne tematy filozoficzne, takie jak sens istnienia cywilizacji czy natura kosmosu.