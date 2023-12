Cztery nowe gry w PS Plus do sprawdzenia, w tym „przytłaczająco dobra” przygoda w świetle neonów

Wracamy do Was z nową porcją wersji próbnych, które można sobie ograć w ramach abonamentu PS Plus Premium. Tym razem aż cztery tytuły, choć niestety dostajemy niewiele czasu na zabawę. Jednak cieszy, że wśród nich znajdziemy ciekawą grę retro Kingdom Eighties. Produkcja skradła serca nie tylko posiadaczy konsol PlayStation (średnia 4,46/5 w PS Store), lecz również PC-towców. Na Steam widzimy obecnie przy tym tytule przytłaczająco pozytywne oceny, co zawdzięczamy ostatnim aktualizacjom. Zatem zobaczcie listę wszystkich nowych triali.

PS Plus Premium w grudniu z kolejnymi trialami

Jak wspomniałem, pierwszym tytułem jest Kingdom Eighties. To samodzielny dodatek do wyróżnionej nagrodami serii Kingdom. Gra jest inspirowana neonowymi latami 80. i opowiada historię dzieciaków z sąsiedztwa, którzy na rowerach czy deskorolkach ratują miasteczko przed bezlitosnym atakiem tajemniczej Chciwości.

Kolejny trial dotyczy gry Jumanji: Dzikie przygody. Jeśli nie wiecie, to przygodowa gra akcji, w której wcielamy się w bohaterów znanej filmowej serii. Pełno tutaj skakania w pojedynkę lub w towarzystwie maksymalnie trójki graczy. Naszym celem jest odnalezienie zaginionego klejnotu.

Trzecią wersją próbną w PS+ Premium jest Weedcraft Inc, czyli kreskówkowy tytuł o produkcji i dystrybucji marihuany we współczesnych Stanach Zjednoczonych. To w zasadzie strategia ekonomiczna, gdzie ważne jest zarządzanie ziołowym biznesem. Sadzimy więc roślinki, krzyżujemy ich odmiany, zatrudniamy pracowników do naszego biznesu i dbamy o sprzedaż. No i jest walka z konkurencją, bo każdy chce wykroić swój kawałek tortu.

Na koniec mamy trial przeznaczony zarówno do grania na padzie, jak i na goglach PS VR2. Mowa Demeo, turowej przygodzie z elementami taktycznymi, która przenosi magię gier planszowych na naszą konsolę.

Linki do pobrania nowych triali:

Kingdom Eighties (PS5) – trial pozwala pograć przez 30 minut

(PS5) – trial pozwala pograć przez 30 minut Jumanji: Dzikie przygody (PS5/PS4) – trial pozwala pograć przez 30 minut

(PS5/PS4) – trial pozwala pograć przez 30 minut Weedcraft Inc (PS5/PS4) – trial pozwala pograć przez 1 godzinę

(PS5/PS4) – trial pozwala pograć przez 1 godzinę Demeo (PS5/PSVR2) – trial pozwala pograć przez 1 godzinę

Sprawdzicie którąś z przedstawionych gier?