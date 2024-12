PS Plus z kapitalnie ocenianą grą 2024 roku. Pobierz i sprawdź

To duża niespodzianka w usłudze Sony. Posiadacze abonamentu PS Plus w wersji Premium mogą sięgnąć po bardzo dobrą grę akcji i bawić się przy niej aż 10 godzin. To jednaj nie jedyny nowy trial.

Skoro kupujemy już PS Plus Premium, warto wykorzystać wszystkie możliwości, jakie ten próg usługi oferuje. A jedną z nich są darmowe triale, które pozwalają nam pobierać pełne wersje gier, lecz bawić się przy nich przez ograniczony czas. Zazwyczaj możemy spędzać przy trialach około godzinki lub dwóch, dlatego wpadliśmy w osłupienie, kiedy zobaczyliśmy najnowszy, który daje nam możliwość aż 10-godzinnej zabawy. Co więcej, przy jednej z najwyżej ocenianych gier mijającego 2024 roku.

PS Plus Premium – nowe gry do sprawdzenia w grudniu 2024

Nowe wersje próbne dają nam łącznie 14 godzin rozgrywki przy trzech tytułach. Pierwszym i najważniejszym jest Like a Dragon: Infinite Wealth, czyli ósma odsłona słynnego gangsterskiego cyklu Yakuza. Gra zadebiutowała na PC oraz konsolach w styczniu 2024 roku. Pojawiła się również na PS5 oraz PlayStation 4. Jeśli spojrzycie na kartę tytułu w PS Store, zobaczycie średnią ocen na poziomie 4,82/5, co naprawdę nieczęsto się zdarza. Z kolei wersja komputerowa posiada na Steam “przytłaczająco pozytywne” recenzje od użytkowników.

Posiadacze PS5 i PS4 mogą pobrać pełną wersję Like a Dragon: Infinite Wealth i odpalić ją aż na 10 godzin. Jak na triale w PS Plus Premium, jest to bardzo długi czas. Oprócz tego, mamy możliwość sięgnięcia po 2-godzinne wersje próbne Umamusume: Pretty Derby – Party Dash (oceny 4,61/5) oraz nieco słabiej ocenianego Alaskan Road Truckers: Highway Edition (3,67/5). Oto linki do wszystkich nowości w PS Plus Premium:

Źródło: PS Store