PS Plus październik 2021 z jeszcze jednym kandydatem na grę premierową w ofercie

Gracze snują kolejną teorię na temat gry, która może premierowo zawitać w PS Plus na październik 2021. Obecnie jest to już w zasadzie trzecia produkcja, którą można brać pod uwagę.

Mowa w tym przypadku o Hell Let Loose, na którego trop wpadł redditor o nicku bluebelt2023. O tej grze już niejednokrotnie mogliście przeczytać na łamach Planety Gracza, dlatego tytuł powinien być przez Was kojarzony. Jak pewnie część z Was już wie, w Plusie zawsze można znaleźć jeden tytuł premierowy. Tak się składa, że HLL premierę właśnie ma 5 października, czyli w dniu wprowadzenia nowej oferty gier w ramach abonamentu.

Drugim argumentem za tym jest fakt, że gry nie można zapre-orderować na konsoli PS5, choć na Xboxie jest to w tym momencie możliwe. W PS Store wyświetla się informacja o możliwości zrobienia tego dopiero w niedalekiej przyszłości.

Trzecim argumentem jest fakt, że zamkniętą (26-31 października) i otwartą (jeszcze nieokreślona) betą nacieszą się tylko właściciele piątego PlayStation. Czyżby testy właśnie na tej platformie były ważniejsze? Jeśli tak, to być może właśnie z powodu trafienia do tak szerokiego grona odbiorców.

Przypominam, że w tym momencie do kandydatów na premierowy tytuł w PS Plus na październik 2021 wliczamy jeszcze Alan Wake Remastered oraz JETT: The Far Shore. Wszystkie wymienione gry posiadają premierę właśnie 5 dnia najbliższego miesiąca.

Z którego tytułu byście się najbardziej ucieszyli? Zachęcam do pochwalenia się w komentarzach. Osobiście nie pogardziłbym otrzymaniem dostępu do odnowionych przygód pewnego pisarza, ponieważ jest to pozycja, do której z chęcią bym powrócił po latach.